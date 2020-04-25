专家认为：中医药防治新发传染病有独特优势和作用

人民网北京4月25日电 （记者崔元苑）4月24日，中医药在新冠肺炎防治中的作用与传承创新发展研讨会在上海举办。

研讨会上，通过主会场分会场视频连线的形式，参与一线战疫的院士专家张伯礼、黄璐琦、仝小林、蒋华良、张文宏等分别作了主题发言。上海中医药大学徐建光校长、南京中医药大学胡刚校长、浙江中医药大学陈忠校长分别报告交流了本校驰援湖北武汉国家医疗队及参加本地区救治的经验和成果，中国科学院、上海市等多地的科研院所和高校中西医专家、学者参加了研讨。

大会主席陈凯先院士主持大会，大会主席陈赛娟院士、上海市卫生健康委黄红书记分别致辞。国家中医药管理局局长于文明出席并讲话。

陈赛娟院士致辞中指出，中医药是中华文明的瑰宝，具有治未病、辨证施治、多靶点干预等独特优势。无论是在临床救治上还是在社区防控上，坚持中西医并重，推动中医药深度、全过程参与救治，能够提升治疗效果，切实保护人民群众的生命安全和身体健康。

国家中医药管理局局长于文明说，新冠肺炎疫情发生以来，国家中医药管理局坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，动员全国中医药系统积极参与疫情防控救治工作。第一时间组建国家中医药专家组，并派专家第一时间到湖北武汉调研疫情，提出中医药诊疗方案，与国家卫生健康委一起联合发布第三版至第七版国家诊疗方案。动员部署各地充分发挥中医药专家经验优势，积极参与防控救治工作。组建五批国家中医医疗队，整建制接管武汉金银潭医院等3家医院的8个病区和江夏方舱医院，形成临床科研一体化防控救治经验和方案。及时总结中医药临床防治经验和发布临床科研成果，发布“三药三方”等有效方药。指导全国中医、中西医结合救治工作，中医药防控救治工作做出了突出成绩。

于文明强调，这次防控救治实践证明，中医药防治新冠肺炎是有效的，中医药在防治新发传染病方面是有优势的，中医药在防治常见病、多发病、慢性病、重大疾病和新发传染病方面是有独特优势和价值作用的。今后要贯彻落实习近平总书记“四个建立健全”重要部署要求，进一步贯彻落实党中央国务院促进中医药传承创新发展的意见和全国中医药大会精神。进一步促进中医药在防病治病中的独特优势和作用的发挥。要进一步尊重发展规律，传承精华，守正创新，促进中医药事业传承创新发展。要进一步坚持中西医结合、中西医并重、中西药并用，推动建立中医药和西医药相互补充、协调发展的服务体系，为健康中国建设和经济社会发展贡献力量。

陈凯先院士总结时指出，这次会议是在我国抗击新冠疫情取得阶段性的成效，同时也面临新的挑战和任务一个时刻召开的一次非常及时、非常重要的会议。会议用科学的态度、科学的精神、科学的胸怀，用事实说话，全面回顾、总结和交流中医药、中西医结合在抗击新冠肺炎斗争中宝贵的经验，展现了中医药和中西医在抗击新冠肺炎中发挥的重要作用。