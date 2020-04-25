国家卫健委：全国连续10天无新增死亡病例 救治效果明显

人民网北京4月25日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，到4月24日，全国已连续10天无新增死亡病例，重症病例波动下降，救治效果明显。

米锋通报疫情情况显示，4月24日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例12例，其中11例为境外输入病例，分别为陕西4例，内蒙古3例，天津、吉林、黑龙江、云南各1例；1例为黑龙江本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例为境外输入疑似病例，1例为北京本土疑似病例。当日新增治愈出院病例89例，解除医学观察的密切接触者566人，重症病例减少8例。

关于境外输入疫情情况，米锋通报显示，境外输入现有确诊病例720例，其中重症病例25例；现有疑似病例14例。累计确诊病例1629例，累计治愈出院病例909例，无死亡病例。

米锋通报疫情情况还显示，截至4月24日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例838例，其中重症病例49例；累计治愈出院病例77346例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82816例，现有疑似病例17例。累计追踪到密切接触者729287人，尚在医学观察的密切接触者8493人。

对于湖北疫情情况，米锋通报显示，湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例24例，现有确诊病例23例，均为武汉病例，无重症病例。累计治愈出院病例63593例，其中武汉46441例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

米锋还通报了无症状感染者情况，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者29例，其中境外输入4例；当日转为确诊病例1例，为境外输入；当日解除医学观察24例，其中来自境外输入10例；尚在医学观察无症状感染者983例，其中境外输入150例。

据米锋通报，累计收到港澳台地区通报确诊病例1508例。其中，香港特别行政区1035例，澳门特别行政区45例，台湾地区428例。

米锋表示，4月24日，全国连续10天无新增死亡病例，重症病例波动下降，救治效果明显；境外输入来源国增加到50个，7个省份报告了新增境外输入确诊或疑似病例，防范境外输入病例引发本土疫情任务依然艰巨，要突出重点做好精准防控，常备不懈抓好个人防护，最大限度减少传播风险。