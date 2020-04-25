“一米线”、公筷公勺入法

昨天下午，市十五届人大常委会第二十一次会议表决通过了《北京市文明行为促进条例》，条例将于今年6月1日施行。疫情当前，在重点治理随地吐痰、便溺，乱扔垃圾，高空抛物等不文明行为的同时，患流感戴口罩、“一米线”、公筷公勺和分餐制等一系列疫情防控中的好做法、好习惯均被纳入条例，以法律“硬制度”促进市民文明习惯养成。

对市民最反感的

不文明行为精准画像

文明行为涉及群众生活的方方面面，不可能在一部法规中穷尽列举。条例通过规定文明行为的定义，将文明行为聚焦在公共领域的涉他行为，强调“行使个人权利不干扰他人”，帮助人们从总体上把握文明行为底线。

条例规定了正面倡导的九个领域的具体行为规范，包括维护公共场所卫生、排队礼让、“光盘行动”、绿色出行等。同时，立法工作专班充分吸纳前期调查结果，对与首都城市形象不相符、群众反映强烈、急需治理的问题进行精准画像，明确了公共卫生、公共场所秩序、交通出行、社区生活、旅游、网络电信等重点治理的六个领域的不文明行为，具体包括随地吐痰、乱扔垃圾、高空抛物、噪声扰民、电动车楼道充电等。

餐馆应配备公筷公勺

在维护公共卫生方面，条例明确，在公共场所咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻，患有流行性感冒等传染性呼吸道疾病时要佩戴口罩。传染病患者应配合相关检验、隔离治疗等措施，如实提供有关情况。不非法食用、买卖野生动物及其制品。

疫情期间，许多人流量大的公共场所都设置了“一米线”的标识，提醒公众保持适当距离，这一好做法也被写入法规。条例明确，公共场所经营管理单位应当按照有关规定配备爱心座椅、轮椅、母婴室、自动体外除颤仪等便民设施，设置“一米线”等文明引导标识，保持环境整洁卫生，维护良好秩序。

文明就餐方面，条例提出要适量点餐、践行“光盘行动”。同时，餐饮服务企业应当配备公筷公勺，有条件的推行分餐制，引导消费者文明健康就餐。

不得在地铁轻轨内进食

地铁车厢是相对狭窄、封闭的公共空间，而有些乘客的“大快朵颐”、手机外放声音等不文明行为常常是方便自己“苦”了周围，不仅破坏公共环境卫生和秩序，更易引发安全事故。针对这一问题，条例提出，在公共场所和公共交通工具内应控制手机及其他电子设备音量。不在地铁、轻轨等城市轨道交通的列车内进食。

同时，针对地铁公交霸座、机场车站闹事等群众关切的热点问题，条例规定，在公共场所或公共交通工具内实施不文明行为的，经营管理单位有权劝阻、制止；不听劝阻或制止无效的，可以拒绝提供服务或将其劝离，并可以视情况不退还或者部分退还已经支付的费用。

参加社会服务可减轻处罚

为进一步鼓励市民守文明、享文明，条例提出，本市建立文明行为记录制度，对见义勇为、志愿服务、慈善公益等文明行为信息进行记录。政府有关部门在制定有关政策时，应当将文明行为记录作为优惠、奖励的重要参考。国家机关、企事业单位、社会组织在招聘录用、职位晋升、待遇奖励等工作中应当将文明行为记录作为重要参考。

为体现“教育在先、惩戒在后”的精神，条例提出建立“社会服务”制度，规定对违反条例的不文明行为当事人，主动消除或减轻违法行为危害后果的，应当从轻或减轻行政处罚。当事人自愿参加社会服务的，可以依法从轻、减轻或者不予行政处罚。社会服务的具体实施办法，由市政府制定。

严重不文明行为

将与个人信用挂钩

为进一步严惩不文明行为，条例提出，实施本条例规定的不文明行为，拒不改正或者多次违反的，有关行政执法部门可以在法律、法规规定的行政处罚幅度范围内从重处罚。

有关行政执法部门应当加强对不文明行为的日常检查，及时发现、劝阻、制止、查处不文明行为，并按照有关规定向本市公共信用信息平台归集执法信息。同时，完善信息共享、案件移送、证据互认机制，对严重不文明行为，开展联合惩戒。

任何单位和个人有权对不文明行为进行劝阻、制止，并可向政务服务热线或有关行政执法部门投诉、举报；对不文明行为采用拍照、录音、录像等形式所做的合法记录，可以提交行政执法部门作为执法参考。（记者 高枝）