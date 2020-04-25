北京猎捕滥食野生动物最高可处20倍罚款

昨天下午，《北京市野生动物保护管理条例》在市十五届人大常委会第二十一次会议上表决通过，将于今年6月1日起施行。条例规定，禁止食用陆生野生动物和列入名录的水生野生动物，猎捕滥食野生动物最高可处猎获物价值20倍罚款。此外，将设立野生动物疫源疫病监测站点，发现野生动物疫情可能感染人群的，卫健部门应当对区域内易感人群进行监测，并采取相应防控措施。

全面禁食陆生野生动物

为革除陋习，捍卫公众健康安全，条例拓展了野生动物的禁食范围，对禁食制度进行了全面、严格、兜底式的补充，实现野生动物“应保尽保、应禁全禁”。

条例明确，禁止食用陆生野生动物及其制品、列入名录的水生野生动物及其制品。以上述野生动物为原材料制作的食品也禁止食用。

与全国人大最新决定相比，京版野保条例增加了对水生野生动物的保护。记者了解到，陆生野生动物具体包括国家重点保护陆生野生动物、北京重点保护陆生野生动物、“三有”陆生野生动物（有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物）和其他陆生野生动物，列入名录的水生野生动物包括国家重点保护水生野生动物、市重点保护水生野生动物。

以食用为目的的一概禁止

除全面禁食外，条例还禁止以食用为目的生产、经营、运输、寄递列入名录的野生动物及其制品和其他陆生野生动物及其制品，以及以前述野生动物及其制品为原材料制作的食品。

此外，考虑到餐饮服务提供者是食用野生动物及其制品的重要环节，需要有效进行监管。条例特别提出，酒楼、饭店、餐厅、民宿、会所、食堂等餐饮服务提供者，对禁止食用的野生动物及其制品不得购买、储存、加工、出售或者提供来料加工服务。

同时，在商场、超市、农贸市场等商品交易场所、网络交易平台，违法买卖陆生野生动物及其制品、列入名录的水生野生动物及其制品，也被明令禁止。

猎食野生动物加重处罚

条例在审议过程中，有委员代表提出，对违规食用禁食野生动物的处罚额度较低，应加重处罚。吸纳委员代表意见，条例对违法猎捕、食用、利用、出售、运输、携带、寄递野生动物及其制品等行为在现有法律的基础上予以加重处罚，提出，猎捕、猎杀野生动物的，没收猎获物，并处罚款。属于国家重点保护野生动物的，并处猎获物价值5倍以上20倍以下罚款。

食用国家重点保护野生动物的，处5倍以上20倍以下罚款；食用其他重点保护野生动物或其他陆生野生动物的，处2倍以上10倍以下罚款。以食用为目的生产、经营、运输、寄递的，没收野生动物及其制品或者食品、违法所得，并处罚款。

设野生动物疫源疫病监测站点

有研究表明，超过70%的新发传染病来源于动物。为加强预防管理，条例要求，在野生动物集中分布区域、迁徙洄游通道、人工繁育场所、收容救护场所，以及其他野生动物疫病传播风险较大的场所，设立野生动物疫源疫病监测站点，组织开展野生动物疫源疫病监测、预测和预报等工作。

一旦发生人畜共患传染病疫情，野生动物保护管理部门和卫生健康部门应当及时互相通报相关信息。发现野生动物疫情可能感染人群的，卫健部门还应当对易感人群进行监测，并采取相应防控措施。（记者 高枝）

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鼓励个人参与野保志愿服务

面对公众参与野生动物保护的热情，市人大农村委员会提出，本市野生动物保护社会组织多，公众参与需求强，应当丰富公众参与渠道，保障公众知情权，加强公众参与引导。

条例规定，鼓励单位和个人依法通过捐赠、资助、志愿服务、提出意见建议等方式参与野生动物保护管理活动。

禁止随意投食、引诱拍摄

今后，引诱拍摄、喂食等惊扰野生动物的行为都将被明令禁止。

条例提出，野生动物栖息地管理机构或者责任单位，应当设置野生动物保护标识牌，避免开展影响野生动物生息繁衍环境的芦苇收割、植被修剪、农药喷洒等活动。同时，制止追逐、惊扰、随意投食、引诱拍摄、制造高分贝噪声、闪烁射灯等干扰野生动物生息繁衍的行为。

擅自放生最高罚1万元

个人随意放生野生动物，可能会对生态造成严重破坏。为此，条例指出，野生动物主管部门可以会同有关社会团体根据需要，组织单位和个人进行野生动物放归、增殖放流活动。禁止擅自实施放生活动，违规的处2000元以上1万元以下罚款。

野生动物及栖息地状况5年普查一次

本市野生动物到底有多少？分布在何处？生存环境如何？种种这些情况，今后都将定期进行摸底排查。

条例提出，本市将在国家重点保护野生动物名录基础上，制定《北京市重点保护野生动物名录》。同时，优化名录调整频次，建立监测、普查与名录间的联系，规定日常监测和每五年普查机制，并根据监测和普查结果，适时提出本市重点保护名录调整方案。