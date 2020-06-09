北京将建野生动物疫源疫病监测体系

受全国人大常委会委托，昨天下午，市人大常委会就本市实施全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定和野生动物保护法的情况启动执法检查。北京青年报记者从启动会上了解到，本市将完善出台禁食野生动物分类处置政策，建立健全野生动物救护和疫源疫病监测体系，进一步完善野生动物疫源疫病监测站，赋予城市公园、森林公园、自然保护区等野生动物集中分布区域野生动物监测职责。

根据执法检查工作方案，6月中下旬，市人大常委会执法检查组将赴有关区野生动物栖息地、人工繁育场所、贸易集散地和交易市场、海关边检口岸及相关监管平台开展检查，采取现场检查、查阅资料、听取汇报等方式，深入了解法律实施情况。

会上，北京市园林绿化局在汇报有关贯彻落实情况时介绍，下一阶段，将完善出台禁食野生动物分类处置政策，依法妥善处理在养野生动物。及时制定或修改北京市重点保护野生动物名录、北京市野生动物重要栖息地名录，以及野生动物保护管理执法分工和协作制度等配套制度，为野生动物保护管理、执法等工作提供配套支撑。强化野生动物及其栖息地保护、恢复与建设。加强自然保护地等野生动物重要栖息地的生态保护、修复，改善栖息地生态质量。恢复建设鸟类等野生动物栖息地，让北京生态环境对野生动物越来越友好。

此外，本市将建立健全野生动物救护和疫源疫病监测体系。建立区级野生动物救护机构，配备必要的工具设备和专业人员，确保野生动物得到及时救治。进一步完善野生动物疫源疫病监测站，赋予城市公园、森林公园、自然保护区等野生动物集中分布区域野生动物监测职责，确保野生动物异常情况第一时间发现，第一时间妥善处置。

市农业农村局介绍，目前北京市自然水域中可以采集到的野生鱼类共41种，列入北京市二级重点保护名录的水生野生动物有17种。下一步，将编制《北京市野生动物保护管理条例》相关的配套规范性文件，健全和完善本市水生野生动物保护和管理制度。市市场监督管理局介绍，自今年1月份以来，全市市场监管部门累计检查各类餐饮单位148024户次，未在上述场所发现非法食用野生动物行为。（记者 李泽伟）