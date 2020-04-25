研发试剂盒助力疫情检测

战疫先锋 众志成城

新冠肺炎疫情来势凶猛，科技成为“抗疫”的重要手段。全国各地高校、科研机构快速行动，在疫情可溯、可诊、可防、可控方面合力攻关。第十三届全国人民代表大会北京团代表、中国工程院院士、生物芯片北京国家工程研究中心主任程京，带领团队研发的试剂盒，检测速度更快，被迅速应用到疫情防控工作中，发挥了重要作用。

疫情暴发初期，程京了解到，当时的检测方法较难在短时间内鉴别诊断出新型冠状病毒和流感病毒，程京决定在此前研发接近成熟的呼吸道常见病毒检测芯片基础上，迅速改为研制能一网打尽检测新冠病毒、甲流病毒、乙流病毒、H1N1流感病毒等19种病毒的芯片，并对最常见的6种进行申报认证。程京和团队成员一家一家医院采集样本，经常从半夜工作到天亮。2月22日，他们联合其他机构共同设计开发的“六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法）”获国家药监局新型冠状病毒应急医疗器械审批批准，迅速应用到疫情防控前线。

3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作并来到清华大学医学院详细了解新型检测试剂、检测设备研发、应用等情况。程京向总书记汇报了“六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒”，并详细汇报了一系列未来应对疫情的新型技术研发情况。针对总书记十分关注的检测时间问题，程京表示，从拿到样品到结果出来，这两个试剂盒都只需要不到一个半小时的时间，比当时已获批的单一指标核酸检测产品的检测速度快一倍以上。

针对此次疫情中出现的医务人员感染、核酸检测假阴性、报告结果等待时间长等问题，程京又汇报了一套可在传染病防控基层现场开展应用的全集成微流控核酸检测芯片系统。该芯片从加入原始样品到出结果只需1小时左右的时间，可真正实现芯片实验室“样本入，结果出”的终极目标，在保证结果准确性的同时可以降低检测人员的感染风险。

文/本报记者 李泽伟