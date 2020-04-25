慈善组织、红十字会接收捐赠逾419亿

昨日，民政部召开2020年第二季度例行新闻发布会，会上公布了全国各级慈善组织接受捐赠情况。

北京青年报记者从发布会上了解到，新冠肺炎疫情发生以来，民政部发布公告广泛动员社会慈善力量依法有序支持疫情防控，印发加强慈善捐赠款物管理使用等政策文件。截至4月23日，全国各级慈善组织、红十字会接收社会各界的捐赠资金约419.94亿元；捐赠物资约10.94亿件；累计拨付捐赠资金约345.19亿元；拨付捐赠物资约10.49亿件。互联网捐赠超过4200万人次。

截至目前，全国已有20多万名社会工作者投身到疫情防控工作中，开通社会工作心理服务热线近4000条，热线累计服务200余万人次。全国各地开展疫情防控志愿服务项目超过29.8万个，参与疫情防控的注册志愿者达584万人，记录志愿服务时间达1.97亿小时。

民政部儿童福利司副司长倪春霞表示，目前已将全国所有孤儿和事实无人抚养儿童纳入价格临时补贴保障范围。据了解，2月底，各地发现报告需要给予紧急临时救助的因疫情影响造成监护缺失的儿童393人，随着疫情形势逐步好转，这类儿童已从393人降为194人。

对于孤儿和事实无人抚养儿童，民政部要求简化审批程序或先保后补。目前，民政部已将全国所有孤儿和事实无人抚养儿童纳入价格临时补贴保障范围，“在今年3月至6月期间，对这些孤儿和事实无人抚养儿童的临时补贴标准要提高一倍予以发放，各个地方正在落实当中。”倪春霞说。

在婚登领域，民政部社会事务司副司长徐建中说，目前，按照民政部有关恢复正常生产生活秩序的部署要求，全国5771家婚姻登记机构都已恢复办理登记工作，婚姻登记呈现错峰、有序、平稳的局面。据统计，1-3月全国共办理婚姻登记约279万对，比去年同期下降约46%，没有出现交叉感染和聚集性感染的情况。（记者 蒋若静）