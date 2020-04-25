黑龙江：医疗机构不得随意停诊拒诊

黑龙江省卫健委医政医管处二级调研员赵昱辉在昨天召开的黑龙江省政府新闻发布会上说，当前，黑龙江正在全面排查院感隐患，二级以上医院住院患者入院前都要进行核酸检测。全省各医疗机构应本着“生命至上”原则，统筹疫情防控与正常诊疗，不得以疫情防控为由随意停诊，严禁拒诊。

赵昱辉说，黑龙江省二级以上医院全面实施非急诊预约挂号，推行分级诊疗、远程医疗和网上诊疗，坚持预约优先，鼓励患者分时段预约、错峰就医，或在线问诊、就医、开方、付费，药物快递到家。医疗机构要科学分流、分散安置就医等待患者，有序组织患者就诊，坚持“一医一患一诊室”。医疗机构要储备充足的防护用品，加强医务人员业务培训和考核，指导、督促其坚持标准防护。呼吸、口腔、眼科、耳鼻喉、腔镜等科室医护人员，开展风险等级高的诊疗和操作时，要实施额外防护。

黑龙江省提出，加强急诊、急救患者收治。实施首诊负责制，各级医疗机构对就诊的急、危、重症患者不推诿，不拒收，在科学论证、充分做好防控防护基础上，开辟绿色通道，优先抢救生命。此外，对高血压、糖尿病、恶性肿瘤等慢性病患者长期用药实行长处方管理制度，恶性肿瘤、血液病、肾病透析等特殊疾病门诊治疗患者，凭7日内核酸检测阴性报告直接收治入院。

黑龙江省明确，对于遵循诊疗规范、落实疫情期间诊疗活动各项要求、严格执行诊疗流程、科学组织诊疗行为、正常穿戴防护用品的医务人员，如因其他客观因素造成感染，将严格落实容错机制，不予追究责任。尤其是对急诊急救和孕产妇分娩救治中为抢救患者生命，来不及完善各种检查而出现的问题予以免责。

黑龙江省卫健委昨天对外发布，4月23日0至24时，黑龙江省省内新增新冠肺炎确诊病例3例，新增本土无症状感染者8例。全省无新增境外输入确诊病例。据新华社