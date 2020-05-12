“全社会都要理解和支持护士。”在国际护士节到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大护士致以节日的祝贺和诚挚的慰问，高度评价广大护士为打赢中国疫情防控阻击战、保障各国人民生命安全和身体健康作出的重要贡献，深情勉励他（她）们为健康中国建设、维护世界公共卫生安全不断作出新的贡献。

三分医七分护。护士是医生的“眼睛”，是值守在病床旁的“哨兵”，是战胜疫情不可或缺的中坚力量。在这次抗疫斗争中，是他（她）们，义无反顾、逆行出征，4.26万名支援湖北医疗队队员中，护士占比近70%；是他（她）们，发挥专业优势、事无巨细，“把患者当亲人一样”呵护；是他（她）们，身兼多职，既参与护理，还充当保洁员、心理治疗师、康复师……“虽然看不到你的模样，但我记住了你照顾我的样子。”一位患者的话，道出了无数人的心声。

就在前几天，湖南长沙一家火锅店里上演了暖心一幕，让人倍感温暖：一位女孩吃火锅时，无意中得知旁边一桌人是支援湖北的护士，便悄悄为他们买了单。有网友感慨，“她替我们做了想做的事”。在全社会营造关心关爱护士的浓厚氛围，尊重支持他（她）们、成为他（她）们的坚强后盾，这是对护士最好的致敬。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 01 版）