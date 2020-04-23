坚持营养阅读才能遇见更好

4月23日是“世界读书日”，每年到这个时候，都会有国民阅读率的调查公布。日前，中国新闻出版研究院对外发布第十七次全国国民阅读调查报告显示，2019年我国成年国民各媒介综合阅读率保持增长势头，各类数字化阅读方式的接触率均有所增长，手机和互联网成为我国成年国民接触媒介的主体，近七成成年国民希望全民阅读活动再多一些。（4月22日《光明日报》）

全民阅读活动开展十几年来，“多读书、读好书”的书香氛围越来越浓郁，国民阅读率一直处于上升势头。应该说，去年的国民阅读率数据还是不错的，值得肯定，但细看数据，有些短板值得重视。

调查报告显示，2019年我国成年国民人均纸质书报刊和电子书阅读量均有所下降。具体地看，成年国民人均纸质图书阅读量为4.65本，人均电子书阅读量为2.84本，纸质报纸的人均阅读量为16.33期（份），纸质期刊的人均阅读量为2.33期（份）。也许有人说，这个下降并不能说明问题，毕竟现在阅读数字化转移十分明显，此小减彼大增，还是增。

再看一组数据，我国成年国民网上活动行为中，以阅读新闻、社交和观看视频为主，娱乐化和碎片化特征明显，深度图书阅读行为的占比偏低。纸质阅读“下降”和深度阅读“偏低”放在一起，指向了一个由来已久的忧虑，那就是阅读质量。

广义上讲，只要开卷那就有益。任何一种阅读，只要内容不是庸俗的错误的，读下去都会得到一些收获。而且，不能否认消遣式阅读的价值。但是，我们今天听到的与阅读有关的所有名言，其实都指向有质量的阅读。高尔基有句名言，“我扑在书上，就像饥饿的人扑在面包上一样”。优秀的书籍才是阅读文化的“维他命”，倡导阅读，应该是有营养的阅读。

什么是有营养的阅读？很简单，就是通过阅读给生命增加营养。比如，汲取知识、拓宽视野、涵养正气、陶冶情操、丰富思想，等等。实现有营养的阅读不外乎两点，一是在阅读内容上，多选择经典有价值的，而不能只是为了打发时间，满足于大量碎片化、娱乐化，甚至低级趣味的内容。二是在阅读方式上，静得下心，沉得住气，下得了苦功，而不能浮光掠影，不求甚解，满足于一知半解。

近年来流行“悦读”。确实，有些阅读是很轻松的，但有营养的阅读，往往挑战的是知识的盲区，其阅读过程很多时候是不轻松的。尤其一些大部头经典著作，不经过一番苦读，连门都进不了。

值得重视的是，有营养的阅读，与媒介并没有必然联系。一般而言，纸质阅读更容易走向深度，但并不是所有的纸质阅读都是深度阅读。数字化阅读，容易走向无营养，但数字化阅读可以为纸质阅读导流，数字化阅读本身也可以具有高质量。从阅读革命到创作革命，未来会有更多符合数字化阅读的内容出现，关键还是看选择什么样的阅读内容，采取什么样的阅读方式。

歌德说过，“读一本好书，就是在和高尚的人谈话。”读一本好书，好好读一本书，比简单追求阅读量更有意义。国民阅读率数据喜中也有忧，是到了强调有营养阅读的时候了。坚持有营养的阅读，经年累月产生的知识复利，才能“遇见更好的自己”。