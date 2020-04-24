爱国卫生，应成为一种日常

4月，是传统的爱国卫生月。与以往不同的是，今年第32个爱国卫生月，恰逢其时。

目前新冠肺炎疫情防控仍不可松懈，这场疫情让我们认识到养成良好卫生习惯，对于抵御病毒、保持健康的重要性。因此，防疫期间，大多数人都能坚持做到外出戴口罩、回家勤洗手、居家常消毒、日常多通风……眼下我们更需再接再厉，将好习惯坚持到底，这是普通人所能做到的努力。

爱国卫生运动是我国防控传染病的“传统法宝”。记得20世纪七八十年代，我也曾亲身参与爱国卫生运动，搞好家庭和环境卫生，积极评选“卫生之家”。随着时代变迁，爱国卫生运动的具体内容也在不断延伸和拓展，但无论如何变化，都需要全社会的共同参与，都要求每个人做好自己健康生活的第一责任人。

“防疫有我，爱卫同行”，这不是空洞的说教和口号。钟南山院士说过，“60%的慢病都跟生活习惯息息相关”，良好的卫生习惯，正是健康生活习惯和绿色生活方式的重要内容。做好了，每一个人都是实实在在的受益者。这需要我们每个人特别是广大女性重视起来，行动起来，从我做起，从家庭做起，从点滴做起，从今天做起。同时，女性不仅要自身践行良好的绿色健康生活方式，还要督促和帮助家人特别是孩子养成健康卫生习惯和绿色环保理念。

爱国卫生运动，为战“疫”更为日常。疫情期间形成的绿色健康好习惯我们还要长期坚持，不管是身居家中，还是在公共场所，应时刻注意保持环境卫生，注意文明礼仪；外出就餐时，逐渐养成使用公勺公筷的良好习惯；不在饮食上追求新、奇、特，拒绝食用野味，不吸烟、不劝酒、不浪费；养成垃圾分类处理的习惯，打造绿色环保的生活方式；主动锻炼，增强自身抗病毒能力；定期进行家庭大扫除，保持居家环境的整洁卫生；积极参与单位和社区的环境卫生清洁行动等。只有形成人人重视、人人参与、人人尽责的社会氛围，大家齐心协力共同打造卫生清洁绿色的人居环境，才能彻底战胜病毒拥抱幸福生活，共享健康中国。（晓想）