爱卫同行，从绿色健康生活方式开始

今年4月我国第32个爱国卫生月的主题是“防疫有我，爱卫同行”。3月18日，全国爱国卫生运动委员会办公室（以下简称“全国爱卫办”）等9部门联合印发关于开展第32个爱国卫生月活动的通知，并向全社会发出《动员广大群众积极参与爱国卫生运动的倡议书》。目前，全国各地爱国卫生运动正如火如荼展开，此时正值疫情防控和复工复产，如何通过爱国卫生运动进一步改进人们文明健康习惯和提高绿色环保意识？

爱国卫生运动，不仅是简单的打扫卫生

爱国卫生运动有着68年的光荣历史，1952年，毛泽东同志在全国倡导发起轰轰烈烈的爱国卫生运动。一直以来，爱国卫生运动在防控鼠疫、血吸虫病以及SARS等传染病过程中发挥了重要作用。时代变迁更是赋予了爱国卫生运动许多新的内涵，包括人居环境改善、健康饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多方面。

北京市东城区东四四条的“小巷管家”金大钧介绍说，爱国卫生运动早从20世纪50年代就开始了，这可不是一个月或一天的事，而是要一直坚持在做，养成良好的卫生习惯，要有健康绿色的生活意识，并且把这种意识变成常态化的绿色健康生活方式。

73岁的金大钧退休后一直坚持倡导绿色环保理念，积极美化居住环境，解决胡同公厕改造问题，还带领居民在街巷空地种植花卉绿植等，被街坊邻居亲切地称为“小蜜蜂”。金大钧告诉记者，随着社会发展进步，爱国卫生运动已不是打扫卫生这么简单了，美化环境、公厕改造、饮食习惯和生活方式的改变等，都大大促进了社区环境品质的全面提升。

“爱国卫生运动关系到你我他，造福于广大居民，要从每个人做起，保护好每一处环境、花卉绿植，美化庭院等等。我们每周都有清洁日活动，街巷的犄角旮旯、垃圾存放点、雨水口等，都是我们清扫的重点。目前还处于疫情防控阶段，居民的垃圾都要分类装好，定点放在大门口，尤其是用过的口罩更要单独放在塑料袋里，喷洒消毒液，专桶专放，然后由专人进行回收，每天还要对公厕、下水道等进行卫生消杀。‘社区是我家，和谐靠大家’已形成一种顽强而巨大的惯性力量，使得我们的背街小巷更加宜居。”金大钧自豪地说。

在国务院联防联控机制4月12日的新闻发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊称，爱国卫生运动月启动以来，其中一个工作就是群防群控群治，比如说东城小巷管家、西城大妈、朝阳群众、石景山老街坊等北京群众工作的特色名片。疫情防控中，共计组织了140万人次参与维护社会防控秩序、劝导居民改变不文明不健康行为等，积极参与社区的爱卫活动和疫情防控工作。

“防疫有我，爱卫同行”需人人参与，从我做起

爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责。“防疫有我，爱卫同行”这不只是一句口号，而应是每一个人的行动。白洋淀湿地生态野生动植物保护志愿者团队发起人王晓晔告诉记者，他们平时经常会去白洋淀捡拾淀内的漂浮物。现在疫情还未结束，与以往不同的是，不再聚集大家一起进行科普教育，而是在微信群里及时沟通，提醒大家戴口罩、勤洗手等，家庭垃圾要分类好，居家环境和物品要以清洁为主，必要时进行预防性消毒，让大家都有“人人动手，清洁家园”的共识。他表示，非常高兴目前国家已修改完善了保护野生动物的相关立法，全面禁止交易和食用野生动物。

环保公益组织零废弃村落的发起人陈立雯说，爱国卫生运动是一场持续运动，也是人人都可为、人人都能为的事情，只有科学统筹、有序协调才能将其作用发挥到最大化。比如说，禁食野生动物、疫情阶段洗手和戴口罩等这些良好个人卫生习惯，每个人都是应做到的。经过这次疫情，大家的公共卫生意识也增强了很多，今年爱国卫生运动月提倡的就是从自身做起，开展爱卫运动，每一个人都是参与者，也是受益者。只要我们每个人都培养良好卫生习惯，健康饮食，适度运动，提高免疫力，就可以有效防范病毒。

全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安说，“通过开展爱国卫生运动，不仅有效改善了环境的卫生状况，为疫情防控奠定了良好基础。更重要的是通过广泛的社会发动，引导我们每个人承担起应尽的社会责任，参与社会健康治理，形成群防群控、全民参与的良好局面。”

绿色健康的生活习惯，也是一种爱国力量

有人难免会疑问：爱国和卫生之间有什么联系呢？新冠肺炎疫情暴发后，“在家不出门就是对国家做贡献”这句话开始流行，这看似一句玩笑，其实反映出爱国与卫生是紧密相连的。陈立雯表示，讲卫生、学会垃圾分类、绿色出行等，既是一种绿色健康习惯，更是一种爱国力量。把爱国和卫生相结合，也是一种家国情怀。

据全国爱卫办提供的资料显示，2019年全国所有国家卫生城市参评的37项指标中，33项指标较上一年度有所提升，29项指标高于全国平均值，24项已超过2020年国家目标值，走在了目标的前面。从具体数据来看，卫生城市的人均预期寿命中位数达到79.15岁，婴儿死亡率降低到2.88‰，5岁以下儿童死亡率降低到4.07‰，孕产妇死亡率降低到8.88/10万，城市人群健康水平总体优于全国平均水平。

数据表明，卫生与健康息息相关，而人民健康也是国家最宝贵的财富。没有全民健康就没有全面小康，爱国卫生运动正是促进全民健康、决胜全面小康的重要抓手。全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，第32个爱国卫生月强调要聚焦重点场所，如企事业单位、社区、乡村、车站码头、公共交通工具等；关注薄弱环节，如老旧小区、城中村、城乡结合部、农贸市场、小餐饮店等，同时针对南北方不同的传染病流行特点，组织开展有针对性的病媒生物防制工作，为传染病防控奠定良好环境基础。

正如爱国卫生月的倡议书所言：“让我们坚韧不拔、持之以恒，全民动员、携手共治，提升文明素质、弘扬时代新风，用健康体魄，建设美丽家园，拥抱幸福生活，共享健康中国！”这既是新时代爱国卫生运动的使命，也应是我们每个人实实在在的行动。（见习记者 陈姝）