疫情期间如何吃出健康

民以食为天，2020年初新冠肺炎疫情期间，长时间的居家生活让人们自力更生、厨艺大增，“吃什么”“怎么吃”成为大家每天思考最多的问题。近日，由中国家庭报社、中国医师协会健康传播工作委员会主办的“今天你恰饭了吗”系列活动进行了直播。专家表示，合理膳食，最重要的动作就是吃。非常时期，自食其力；为人为己，可提高免疫。

“恰饭”是“吃饭”的意思，是我国一些地区的方言，因为生动活泼成为网络用语而被网民广泛使用。研究表明，不合理的膳食行为会导致糖尿病、高血压等，是影响人群健康的主要危险因素。目前中国居民盐、油、糖摄入过高，儿童青少年过多饮用含糖饮料，因此，“减盐、减油、减糖”是这一专项行动的重点。

国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长张志强表示，合理膳食是健康的基础。传统中医对“食养”有丰富的理论和实践，目前国家卫生健康委已公布近100种“药食同源”的食材，可以在日常膳食中酌情添加。

知名健康养生博主阮光锋从营养学角度介绍了合理膳食需遵循的基本原则。他表示，保证家常饮食的营养健康，首先要确保种类多样，每天最好吃15种食物，每周最少要吃20种食物，比较直观的判定标准是食材颜色。同时，建议做饭时使用食盐勺，方便控制调料的量。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强说，合理膳食应以中国营养学会2016年发布的《中国居民膳食指南》的六大原则为指导思想，即食物多样，谷类为主；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、大豆；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；少盐少油，控糖限酒；杜绝浪费，兴新食尚。

中国家庭报社执行社长宦小晶表示，疫情期间大家普遍养成了一些很好的健康习惯，自己动手“恰饭”就是其中之一。吃是有很多窍门的，最近复工了，很多人选择自己带饭，这依然很考验烹饪水平和营养搭配。希望合理膳食的概念深入人心，让越来越多的人能够吃出健康体魄。