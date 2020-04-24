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美国新冠病毒感染病例超过86万，抗体检测显示1/5纽约人可能已感染

2020年04月24日08:11 来源：人民网-国际频道

　　人民网华盛顿4月23日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月23日下午5时41分，美国已至少有新冠病毒感染病例864415例，包括死亡病例47892例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例17433例，新增死亡病例1283例。

　　当前，疫情最严重的纽约州有确诊病例269756例，包括死亡病例19551例。新泽西州有确诊病例95914例，包括死亡病例5150例。此外，马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、密歇根州、伊利诺伊州等地的确诊病例数也超过了3万。

　　纽约州州长安德鲁·科莫当天表示，对该州3000名居名进行的一项随机测试发现，13.9%的参与者新冠病毒抗体检测呈阳性。分析称，该结果表明纽约州可能已有270万人感染过新冠病毒。在3000名参与者中，约1300人来自纽约市，这部分人员的检测阳性率达到了21%。

(责编：许晓华、李轶群)


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