眼前总有“蚊子”飞怎么办？先看看是不是有这种病

最近，有朋友反映，总觉得眼前有小蚊子飞来飞去，眼睛看到哪里就飞到哪里，赶不走也打不着。这到底是怎么回事呢？

其实，这可能是患上了“飞蚊症”。飞蚊症是眼球内玻璃体混浊的自觉症状，一般是由玻璃体变性引起。玻璃体正常为无色透明胶状物，位于晶状体后面，充满于晶状体和视网膜之间的空腔中，占眼球总量的4/5，具有屈光、固定视网膜，维持眼内压和眼球外形的作用。当玻璃体的透明性发生改变就会出现眼前黑影飘动，即所谓的“飞蚊症”。

临床上“飞蚊症”可分为病理性飞蚊症和生理性飞蚊症。病理性飞蚊症是疾病的一种表现，多由中高度近视、眼球内部出血、炎症等引起，需要针对病因进行治疗才能痊愈。而生理性飞蚊症则找不到病因，与在工作中使用电脑较多、工作压力大、近距离阅读多等诱因有关，常常休息后症状消失，无须治疗。

“飞蚊症”一般多发于40岁以上的中老年人，但现在随着生活节奏的加快、工作压力变大，这一症状有往年轻群体发展的趋势。

值得注意的是，眼前出现黑影并非是“飞蚊症”独有，如果患有以下疾病，则需要注意甄别：近视者，尤其是高度近视；有过“视网膜裂孔”“视网膜脱离”“玻璃体积血”等眼部治疗或手术史；高血压、糖尿病、高血脂等全身基础病；肺结核、梅毒、系统性红斑狼疮等全身感染性或免疫性疾病；外伤史等。

那么，如何判断是否为“飞蚊症”呢？是否黑影短期内越来越多，是否有“幕遮感”，是否视力明显下降，是否伴随有眼红、眼痛、头痛、闪光感等症状。如果有，建议及时到医院眼科就诊，通过详细检查明确病因。

有人担心，随着年龄越来越大，会不会有一天整只眼睛都被黑影遮住、“瞎了”？并非如此，如果是单纯的老年性玻璃体变性通常对眼底无损害，不会影响“视功能”，只是影响“视感觉”。

日常生活中，我们应该如何延缓眼睛衰老呢？第一，少熬夜，生活作息必须规律；第二，适当补充维生素A、维生素E等，叶黄素、玉米黄素，如食用胡萝卜、紫甘蓝、菠菜、深海鱼等；第三，正视眼睛老化，避免因焦虑、忧虑而影响生活质量。

本文由天津市宝坻区人民医院眼科副主任医师贺玮进行科学性把关。