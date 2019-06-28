视网膜为啥会脱落
曲进锋
■视网膜发生破孔。破孔后，眼球内部的液体从这个孔里灌了进去，出现孔源性视网膜脱离
■渗出性视网膜脱离，即视网膜本身或者周围的结构出现异常，导致血管内的液体外漏，积聚在视网膜和眼球壁之间
■高度近视者应每年做眼底检查，普通人在跳水、蹦极、拳击、篮球、足球等剧烈对抗性运动中，注意加强对眼睛的保护
视网膜是一个薄膜状结构，由密集排列的无数感光细胞和神经纤维组成，位于眼球的后部，紧贴着眼球的内壁。视网膜相当于照相机的底片，如果这层薄膜从球壁上脱离下来，感光细胞就不能获得相应的供血和供氧，最终将发生感光细胞的死亡，也就无法再看到东西了，也就是视网膜脱离。
那么，视网膜为什么会从球壁上“掉”下来？
一个原因是视网膜发生了破孔。破孔后，眼球内部的液体从这个孔里灌了进去，出现孔源性视网膜脱离。导致破孔的常见原因有两个：一是由于视网膜本身有薄弱的地方，如高度近视或某些有遗传因素的人，他们的视网膜经常会出现变薄区，而患者往往没有自觉症状，需要医生散瞳检查眼底才能发现。这部分人群如果没有及时体检发现，就有可能发生破孔，进而发生视网膜脱离。二是视网膜受到黏稠的玻璃体牵引被“拽破了”，也就是当眼睛发生外伤时，玻璃体会发生剧烈的震荡，这个过程中容易把视网膜拽破。在跳水、蹦极、拳击以及篮球、足球等剧烈对抗性运动中容易出现，需要引起警惕，而熬夜看手机并不会造成这些风险。
另一个原因是渗出性视网膜脱离，即视网膜本身或者周围的结构出现异常，导致血管内的液体外漏，积聚在视网膜和眼球壁之间。常见的原因包括眼部炎症、肿瘤、高血压、低白蛋白血症、手术损伤等。
视网膜脱离早期可能会出现眼前黑影、闪光感等情况，开始觉得眼前有一些像蚊子一样的小虫在飞。随着脱离范围的扩大，会出现遮挡感，就好像眼前有一只黑色的手挡着。如果病情逐渐加重，最终可能导致失明。
孔源性视网膜脱离通常需要手术治疗，目的是让视网膜重新贴回球壁上，也就是实现解剖学上的复位。但是，患者的视力是否能恢复，取决于手术之前视网膜脱离的时间和范围、是否影响到视网膜中心区、是否存在其他严重的合并症等。手术做得越及时，越有利于视力的恢复。有些非常严重的视网膜脱离，可能造成不可恢复的视力丧失。渗出性视网膜脱离要根据不同病因给予不同的治疗，有些情况下需要手术干预来促进液体的吸收。
因此，建议高度近视者每年都去医院做眼底检查，普通人在跳水、蹦极、拳击、篮球、足球等剧烈对抗性运动中，要注意加强对眼睛的保护。
如今，不少人喜欢熬夜看手机，这虽然与视网膜脱落没有直接关系，但对视力健康还是有危害的。夜间环境光线弱，而电子屏幕的光线相对较强，长时间注视会引起视疲劳、眼肌痉挛，甚至还可能诱发青光眼和斜视。如果熬夜看手机后发生突发的视力下降，最常见的原因是干眼症、角膜损伤、青光眼、视神经缺血或视疲劳。
（作者为北京大学人民医院眼科主任医师）
《 人民日报 》（ 2019年06月28日 19 版）
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