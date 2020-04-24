吸烟、喝酒、嚼槟榔？小心这种癌症找上门

口腔癌是指发生在口腔上的恶性肿瘤的总称，也是头颈部较常见的恶性肿瘤之一。由于该病的发病率相对来说较低，所以大众对它的认知较为匮乏。

然而，需要警惕的是，口腔癌是一种生活方式病，它的发病和我们的生活习惯息息相关。因此，注意生活方式，远离口腔癌症，是不可忽视的事。

我国比较常见的口腔癌有哪些？

口腔癌的主体是鳞状细胞癌，在口腔癌中占有约80%的比例。此外，还有腺体癌、唾液腺癌和牵扯到颌骨的一些癌症。最近几十年来，我国口腔癌的发病和死亡都呈现出明显的上升趋势，年龄标化的发病率和死亡率分别有80%和30%左右的上升幅度。此外，男性和女性的发病率上升幅度也有着明显的差异，男性发病率的上升幅度明显超过女性，男女的发病率呈现出3:1的比例。

导致口腔癌的危险因素有哪些？

1. 吸烟是口腔癌首当其冲的诱发因素。一方面，吸烟会在物理上影响我们的口腔；另一方面，烟草中的化学物质会通过口腔渗透到我们的体内，从而诱发口腔组织的癌变。如果同时有吸烟和饮酒的习惯，患病的几率会更大。酒精不仅自身会促进细胞的癌变，还能溶解烟草，使烟草中的致癌物质更容易被机体溶解和吸收。

2. 口腔卫生也和口腔癌息息相关。如果不注意口腔卫生清洁，吃完饭以后不漱口，食物残渣会导致细菌和真菌滋生。此外，不刷牙也会造成细菌和各种微生物在口腔里堆积，从而更容易在口腔中产生亚硝胺等有害的致癌物质，直接导致口腔癌变。

3. 营养不良不容小觑。长期吸烟、喝酒会影响正常饮食中维生素和微量元素等有益物质的吸收。如果在日常饮食中本来就缺乏这些物质，就更容易成为癌症攻击的对象。

4. 环境因素也是导致口腔癌的危险因素之一。如果因为各种原因而长时间接触放射线，会容易诱发口腔癌，例如下唇癌的发生就和紫外线的照射密切相关。

5. 遗传因素和感染因素。如果家庭成员中癌症患者比较多，那人体的基因结构就可能发生易癌基因的突变，从而导致各种癌症疾病。另外，如果经常感染口腔真菌和病毒，如单纯疱疹病毒、乳头状瘤病毒等，也会促进口腔黏膜上皮比较快地转化成癌细胞，增加口腔癌发生的几率。

此外，咀嚼槟榔会增加口腔癌的风险。槟榔果本身含有多种活性成分，这些成分有细胞毒性、遗传毒性，甚至是致癌性。

日常生活中怎么预防口腔癌？

首先，我们要养成良好的生活习惯，要戒烟、戒酒、戒除咀嚼槟榔的习惯。另外，要保持膳食平衡，在饮食当中应该粗细搭配、合理营养，少吃过烫、过硬和辣椒等过于有刺激的食物。

此外，我们要有意识地去消除口腔癌的致癌因素。比如说要注意口腔卫生，做到早晚刷牙，力争在每顿饭后漱口，让我们的口腔保持清洁。同时，如果患有牙病，要及时到正规的口腔医院和诊所进行治疗，避免残根对口腔的慢性刺激。

一旦发生口腔癌前病变，要尽早到医院进行诊断，早诊断早治疗。而那些有明显口腔癌家族史或全身肿瘤家族史的病人，更要提高警惕，定期到医院进行口腔检查。

受访专家：北京大学口腔医学院主任医师、教授刘宏伟，中国疾控中心慢病中心主任医师王春晓