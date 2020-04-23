国家卫健委职业健康司：统筹做好疫情防控与职业健康工作

2020年4月25日至5月1日是第18个《职业病防治法》宣传周。4月21日，本网就目前疫情防控常态化形势下，如何推动做好今年职业健康重点工作采访了国家卫健委职业健康司司长吴宗之。

采访现场图。陈晨摄

统筹做好疫情防控与职业健康工作

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。没有全民健康，就没有全面小康。职业病防治涉及广大劳动者健康、牵连亿万家庭福祉，事关改革发展稳定大局，是全民健康和全面小康的必然要求和重要内容。随着中国特色社会主义进入新时代，劳动者对职业健康的期望越来越强烈，全社会对职业病防治工作的关注也越来越高。

吴宗之介绍，疫情发生以来，职业健康司按照国家卫健委党组和疫情应对处置领导小组统一部署，积极参加复工复产疫情防控相关政策研究和督导工作。目前，企业复工复产工作正在全面有序推进，职业健康司将继续指导各地加强督导检查，推动企事业单位落实各项疫情防控措施，排查风险隐患，严防聚集性疫情发生。各地职业健康管理部门要按照中央的决策部署和地方党委政府的具体要求，在做好疫情防控工作的同时，积极推进尘肺病防治攻坚行动、职业健康保护行动、职业病防治规划评估、职业病监测和技术支撑体系建设等重点工作。

我国是世界上劳动人口最多的国家，2019年全国就业人口达7.75亿人，多数劳动者职业生涯超过其生命周期的二分之一。当前，我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，前几十年粗放式发展中积累的职业病问题逐渐显现，职业健康工作面临诸多新问题和新挑战。一是职业病报告病例数居高不下，截至2018年底，全国累计报告职业病97.5万例。由于职业健康检查覆盖率低和用工制度不完善等原因，实际发病人数远高于报告病例数。二是存在职业病危害的企业和接害人数多。据抽样调查，约有1200万家企业存在职业病危害，超过2亿劳动者接触各类职业病危害。另外，随着我国经济转型升级，新技术、新材料、新工艺广泛应用和新业态的产生，新的职业危害因素不断出现，与工作相关的肌肉骨骼系统疾病和心理健康等职业健康问题已引起广大劳动者和社会各界的广泛关注，新旧问题和矛盾相互交织，职业健康工作面临多重压力。

“今年职业病防治法宣传周活动主题是‘职业健康保护·我行动’，旨在倡导和动员全社会共同关注劳动者职业健康，督促用人单位落实职业病防治主体责任，广泛宣传职业病防治知识和职业健康技术方法，提高劳动者自我防护意识和能力，切实保护广大劳动者的职业健康。要通过组织开展贴近班组、贴近岗位、贴近职工的各种活动，营造人人都行动、人人都重视职业健康保护的文化氛围。考虑到疫情防控因素，今年宣传周活动以线上活动为主，线下活动为辅。职业健康司将积极组织指导地方开展多种形式的宣传活动。”吴宗之说到。今年的《职业病防治法》宣传周将主要围绕四个方面的内容展开。一是开展职业健康知识进企业活动，向企业管理者和广大职工宣传用人单位主体责任、劳动者职业健康权益、职业健康检查等相关法规知识和政策规定。二是通过网络公开课、视频讲座等线上培训方式，开展企事业单位职业健康管理人员培训。三是通过在线问卷、电话访问等方式，开展职业健康核心知识知晓率问卷调查。四是开展职业健康优秀传播作品展示。2019年国家卫生健康委会同全国总工会组织开展了首届全国职业健康传播作品征集活动，在今年宣传周期间，将采取多种方式对优秀作品进行传播和展示。

打好“十三五”规划收官战和尘肺病防治攻坚战

2016年国务院办公厅印发了《国家职业病防治规划（2016-2020年）》，要求在2020年要对规划实施情况进行终期评估。“今年是承上启下的关键年份，既要总结评估‘十三五’规划各项目标任务完成情况，又要做好‘十四五’规划的编制工作。”吴宗之介绍到。据了解，今年，职业健康司将组织各地区对“十三五”规划相关工作进行自评，并委托第三方机构进行评估，统筹考虑尘肺病防治攻坚行动和“十三五”规划评估工作。此外，职业健康司已组织开展“十四五”职业病防治规划相关课题研究，今年将加强规划编制的调研工作，充分听取各地区、用人单位和社会各界特别是基层专业人员的意见，确保规划符合实际，更加科学和更具操作性。

2019年7月，为加强尘肺病预防控制和尘肺病患者救治救助工作，切实保障劳动者职业健康权益，国家卫生健康委等10部门联合制定了《尘肺病防治攻坚行动方案》，马晓伟主任与各省市主要负责同志签订了目标责任书。攻坚行动是今年工作的重中之重，职业健康司正在会同有关部门研究拟订评估办法，年底组织对各地区工作落实情况和实施效果进行综合评估，评估结果向国务院报告；对进展缓慢、落实不力、成效不明显的地区进行约谈和通报。此外，国务院安委会制定的省级政府安全生产和消防工作考核细则已将尘肺病防治攻坚行动相关工作列入考核范畴，以此推动重点工作的落实。

“尘肺病防治是一项长期艰巨的任务，我们必须保持思想上不松懈、工作上不松劲，持续做好尘肺病等职业病防治工作。”吴宗之说到。

大力推进职业健康保护行动

2019年7月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，职业健康保护行动是其中的15项重大行动之一。《健康中国行动（2019-2030年）》中明确提出了职业健康保护行动的具体目标和指标。实施职业健康保护行动，强化政府监管职责，督促用人单位落实主体责任，提升职业健康工作水平，有效预防和控制职业病危害，切实保障劳动者职业健康权益，对维护全体劳动者身体健康、促进经济社会持续健康发展至关重要。

“中国特色社会主义进入新时代，职业健康保护已经成为提升人民群众健康获得感、幸福感和生活质量的重要基础。我们要牢固树立以人民为中心的思想，努力从以工作场所职业病危害控制和职业病诊断治疗为中心，转变到以劳动者健康为中心上来，推动各项措施落地落实。”吴宗之介绍到，“职业健康保护行动明确了7项行动目标，职业健康司作为职业健康保护行动的牵头单位，将按照健康中国行动推进委员会的统一部署，加强组织实施和监测评估，协调落实各项工作任务，扎实有序推进职业健康保护行动深入开展。”据了解，为推进职业健康保护行动，职业健康司正在组织制定相关规范标准，推动中央企业发挥带头作用，在重点行业建设一批具有示范引领作用的健康企业，不断提升职业健康管理水平。同时将组织开展医护人员、教师、交通警察、消防救援人员等重点职业人群健康素养基线调查，开展职业健康保护进企业、进机构、进学校等活动，倡导健康工作方式，营造全社会重视职业健康的良好氛围。

推动职业病防治技术支撑体系和队伍建设

开展重点职业病监测和职业病危害现状调查、建立完善国家、省、地市、县四级职业病防治技术支撑网络和推动加强机构队伍建设也是职业健康司今年的重点工作。

关于如何开展重点职业病监测，吴宗之提出要进一步规范职业病监测工作，加强监测网络和监测能力建设，增强监测数据的准确性、可靠性。“职业病危害现状调查是一项打基础、利长远的工作。职业健康司将组织开展相关培训，各地区要按照调查方案要求，进一步细化工作方案，明确工作责任和时间节点，精心组织，积极推进，确保调查工作取得预期效果。”吴宗之介绍到。为了推进职业病防治技术支撑体系建设，国家卫生健康委已印发《关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》，明确了各级各类支撑机构的职责定位、总体布局和建设标准，并提出了到2025年的建设目标。

2018年机构改革以来，国家卫生健康委积极推动地方各级卫生健康部门加快职责转隶调整、加强机构队伍建设，尽管取得了积极进展，但是职业健康任务繁重与人员和力量不足的矛盾仍然比较突出，职业病防治机构不健全，职业病防治能力急待加强。吴宗之介绍到，国家卫生健康委通过工作任务促建设、责任落实促建设、督促检查促建设，积极推动地方各级卫生健康部门明确职业健康工作职责，配备与工作任务相适应的专兼职管理人员。同时通过加强业务能力培训、职业健康信息化建设等途径不断提升全系统职业健康监管能力和水平。

吴宗之表示：“疫情防控常态化形势下，职业健康工作任务更复杂、更艰巨。职业健康保护和职业病防治工作涉及面广，是一项长期的系统工程，需要用人单位、政府部门、专业技术机构、广大劳动者和社会各界共同努力。我们要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国家卫生健康委党组统一安排，在毫不松懈地做好科学精准防控工作的同时，以落实《职业病防治规划（2016-2020年）》、尘肺病防治攻坚行动和职业健康保护行动为主线，积极做好今年各项重点工作，努力推进各项政策措施落地见效，切实保障劳动者职业健康。”（李凌宇）