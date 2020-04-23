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北京蔬菜猪肉等货源充足供应稳定

2020年04月23日10:11 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市商务局二级巡视员王洪存介绍，疫情期间，本市粮油、蔬菜、肉蛋等生活必需品供应平稳、市场秩序良好，没有出现缺断货情况。据监测，目前本市蔬菜、猪肉等主要生活必需品市场货源充足、供应稳定。

据监测，近一周，新发地蔬菜日均上市量为1898.9万公斤、加权平均批发价为每公斤2.37元，周环比基本持平。52家社区菜市场26种蔬菜平均零售价每公斤6.51元，周环比下降2%；7家新模式蔬菜直营直供菜店和蔬菜直通车26种蔬菜平均零售价每公斤5.34元，周环比下降1.3%。7家主要批发市场白条猪日均交易量4028头，周环比增加1.54%。超市猪肉零售价为每公斤64.58元，周环比下降0.8%；社区菜市场猪肉零售价每公斤59.01元，周环比下降0.6%。

王洪存介绍，疫情期间，市商务局在原有日常监测体系的基础上，向本市7家一级批发市场及22家重点连锁超市、便利店和电商企业派驻驻场员，80名店长每日第一时间上报市场动态，每日各区商务局上报信息，一级二级市场每天报告情况，借助12345热线每天了解市民反映等，掌握市场第一手信息，及时响应处置。

本市建立两个“点对点”监测补货机制，通过市区联动、政企联动，保障生活必需品市场不断货、不抬价，及时补货。打通“货源地、一级市场、二级市场、社区菜店”四个环节，全力做好蔬菜、肉、蛋等重要生活必需品保供稳价。通过完善物流配送体系，建立应急运输协调机制及应急车辆保障队伍，保障省际运输顺畅，市内配送畅通。

市区两级政府储备根据实际完善丰富储备品种，将储备品种由15种增加到18种，疫情期间增加了粮食、猪肉、方便面、冻鸡肉、速冻食品等生活必需品政府储备。全面梳理主要生活必需品从源头到终端的产、供、销情况。结合市场供需、人流及天气变化，动态调整储备数量、轮换储备品种，提高储备应急保障效能。

市商务局将继续做好疫情防控常态化生活必需品市场保障工作，组织协调本市主要农产品流通企业加强产销合作，积极组织货源，保障生活必需品市场供应和价格稳定。指导相关企业按照疫情防控指引手册抓好疫情防控，确保供应和防疫工作两不误。针对疫情全球蔓延可能对本市生活必需品供应产生影响，调整生活必需品市场调控计划，完善生活必需品市场保障应急预案，提高应急供应保障能力。（记者 孙乐琪）

(责编：李轶群、崔元苑)


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