烧伤烫伤后涂牙膏？请停止创面二次伤害！

生活中很多“小意外”不能避免，例如不小心烧伤、烫伤。如果发生这种意外情况，不要过于惊慌，更不要听信偏方，在创面涂抹酱油、牙膏等物质，不仅对伤口没有益处，反而会起到副作用。具体如何操作？几点紧急处理方法教给你。

冲、脱、泡、盖、送

当发生烧、烫伤时，急救必须掌握“冲、脱、泡、盖、送”这五个字

第一步，冲洗伤口。烧伤烫伤发生后，首先应立刻远离热源，然后用自来水冲洗烧、烫伤部位，并坚持20分钟以上。

第二步，脱掉遮挡物，一边冲冷水，一边去除伤口上的衣物，如果衣物黏住皮肉，切忌强扯，可以用剪刀剪开衣物。若受伤部位有戒指、手镯、手表等物品也应取下，避免伤口在肿胀后造成物品难以脱卸。

第三步，凉水浸泡。将烧、烫伤部位置于凉水中浸泡降温，若是在夏季，可以将冰块放在凉水中，但不可以直接使用冰块冰敷，以免冻伤。浸泡时长一般需0.5~1小时或更长，直到疼痛显著减轻为度。

第四步，包扎伤口，用干净布料包扎伤口，如纱布、清洁床单、毛巾等，不要使用易掉毛的布料。

第五步，送医就诊。烧、烫伤创面若为一度烧伤（疼痛明显，无水肿、皮肤变红），可以不用去医院就诊。若创面为二度烧伤或以上，应自行前往医院或拨打120就诊。倘若伤者情况严重，出现休克症状，首先应让伤员静卧，头稍向后仰以保证其可以得到充足的氧气。

烧烫伤一旦造成，不要慌乱，按以上五步骤处理后，及时就医，特别是不要听信“偏方”。

避开“偏方”，科学处理

首先，切忌乱涂药物。①不要自行使用不明剂量的抗生素、消毒剂等，因其有一定的毒副作用，如果过量吸收易引起过敏甚至中毒；②不要涂有颜色的药物，如红贡、龙胆紫，否则不仅不会控制创面，还会因为深颜色的药物遮盖创面影响医生观察创面受伤程度；③不要涂抹不易清除的物质，如香油、牙膏、香灰等，随意涂抹不仅对创面起不到任何治疗作用，反而会妨碍清创甚至增加风险。

其次，烧、烫伤后不要使用创可贴处理伤口，因为使用过程中会撕裂受损表皮或刚生长的新鲜组织，加深创伤。同时烧烫伤后周围组织会出现肿胀，创可贴太紧会造成血运不畅，出现更严重损伤。

最后，不要自行挑破水疱，否则可能造成伤口感染。若水疱直径较小，可以等待水疱自行吸收，无需弄破；若水疱直径大于两厘米，为了避免不小心弄破水疱造成更大的伤口，可用无菌针头、棉花棒将其刺破，吸干组织液，再用碘酒进行消毒，并盖上纱布。

处理意外事件时，请记得不要慌乱，可以将这些急救知识用于实际生活当中。可以用不到，不可不知道。

本文由宁波市第一医院主任医师宗建平进行科学性把关。