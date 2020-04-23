更多功夫下在群众患病之前

核心阅读

如何加强疾病的预防和检查，把守护群众健康的关口前移？西宁深化“市县乡村”一体化医联体改革，构建起防、治、康、教相结合的健康服务共同体，从以治病为中心，到建立覆盖更长周期的健康管理体系。不但提升了疾病预防效率，也减少了因病致贫，减轻了医患面临的共同压力。

“村民现在做菜熬茶，盐放得少了，平时走亲访友拎的酒肉，也换成了水果、牛奶，生活饮食习惯一改变，高血压、糖尿病等慢性病也得到了有效控制。”眼看这两年乡亲们的生活习惯在悄悄变化，经常下乡诊疗的青海省西宁市第一医疗集团第二分院院长薛霖感到欣慰：“得病的人少了，看病的人就少了，因病致贫的，当然也减少啦。”

优质医疗资源分布不均，城乡医疗供给侧结构性失衡，公共卫生服务差别较大等问题，在西部高原城市西宁表现得尤为突出。基层群众一些疾病由于没有得到及时预防和检查，成了许多家庭之痛，也阻挡着脱贫攻坚的步伐。

从2018年开始，西宁市通过深化“市县乡村”四级紧密型一体化医联体改革，构建起防、治、康、教相结合的健康服务共同体，树立大健康理念，全方位全周期保障群众健康。

做好预防

降低疾病治疗代价

一张简易木床，几平方米的药房，小小的卫生室占了全村最中心的位置。作为西宁市大通县桥头镇向阳堡村卫生室的“主人”，陈瑛仁早成了大伙儿最离不开的人。

他16岁时从父亲手中接过村医的“接力棒”，今年已经是第二十七个年头了。村民头疼脑热找他，打针输液找他。在这个普通却重要的岗位上，陈瑛仁见证过许多新生命的降临，也目送了不少人的逝去。被需要的幸福让他倍感自豪，无能为力的时刻也让他痛心不已。

“特别是目睹年岁相近的中年人，因为高血压、糖尿病等原因去世，感觉真的很难受。”陈瑛仁遗憾地说：“这些病原本都是可以预防的啊。要是早点发现，多提醒他们注意，也不会走得那么快。”

陈瑛仁的遗憾，西宁市第一医疗集团总院的才让感同身受。一年下乡上百次的他，听闻了太多与疾病有关的悲剧，这些情况让他看在眼里、急在心里。“许多老百姓因为缺乏健康知识，常常把小病拖成大病，大病拖成手术，甚至因此离世。不仅患者本人痛苦，一个家庭也往往被拖入贫困的境地。”

如何做好疾病预防？如何减少因病致贫？如何减轻医生和患者的共同压力？西宁市卫健委联合市第一医疗集团总院以及有关部门，开始了探索之路。

2016年5月，西宁市以市第一人民医院为总院，整合大通县3所县级公立医院为分院，30所乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、289个村卫生室的医疗资源，组成了市县乡村四级跨区域紧密型一体化的医联体，推动医疗服务下沉、优质资源均衡、诊疗管理提升，解决群众看病难、看病远问题。

医联体改革初见成效，西宁没有就此止步。以医联体之“通”，破解群众看病之“痛”，沿着这样的改革思路，2018年，西宁市推进健康服务共同体建设，拓展服务功能，让医疗集团从单纯的“看病开药”，转变为向百姓提供疾病预防、医疗康复、妇幼保健、医养融合、健康管理等综合性服务。

“如果说以前有病才治是在河里捞人，那现在的健康服务就是在河边修护栏，让更少的人落水。”西宁市第一医疗集团理事长王东超说，建设健康服务共同体，集中人力物力搞疾病预防，能让大部分患者在初期就得到治疗，从而减少痛苦以及治疗代价。

专业指导

提高健康生活意识

家住西宁市城中区花园南街的孙有奎老人是一名高血压患者。从去年开始，他每次拿到的医嘱单上都会比以前多了不少“温馨提示”，“从饮食生活的注意事项，到治疗康复的各种建议，还有针对突发病症的应急办法，都有，详细得很！特别是其中的健康指导建议，我每次都要认真阅读，严格执行。”孙有奎说。

一张医嘱单，增加的是内容，转变的是观念。“作为院长，以前只考虑救治了多少人，门诊、手术等有多少。但现在不只考虑这个问题，更要想办法提高群众的健康意识。”王东超说：“通过提高大家的健康生活意识，把健康理念融入日常生活的一点一滴，最终让老百姓少得病，有病早发现、早治疗，规范治疗。”

走进城西区虎台社区卫生服务中心，宽敞的诊室干净卫生，前来就诊的患者井然有序。两年前，虎台卫生服务中心打破原来老旧分散的科室布局，对各功能分区进行合理改造。中心主任徐英华告诉记者：“特别是对妇、儿保科室进行整合，配置了新设备，还邀请了专业人士参与，有效提升了妇幼保健服务能力，强化了医防融合。”

从2018年开始，西宁市在保留疾控、妇幼等公共卫生机构设置的基础上，打通各项业务，将疾病预防、妇幼保健、健康教育工作职责与各级医疗机构充分融合，关口前移、从源头介入，构建防、治、康、教协同管理新机制，既提高了公共卫生机构临床实践和疾病防治水平，也增强了医疗机构慢性病管理和健康管理能力。

健康管理

减少因病致贫返贫

春天里的一场雪，一下子仿佛又回到了冬季。添了两捆柴，大通县逊让乡逊布村的贾秀英这两天把炕烧得热乎乎：“薛医生那么远跑过来给我看病，可不能把人家给冻着喽！”

贾秀英说的薛医生，正是薛霖。一年前，他和医院健康管理科的同事在下乡中，认识了贾秀英。“有十年高血压病史的她，当时啥都干不了，还得专门有个人伺候着，之后我们送医上门，给她定期体检，并对饮食、锻炼等各方面进行规划。”

“如今，身体轻松了很多，许多家务也能干了。”贾秀英接过薛医生的话茬，感慨地说：“孩子们不用被我拖累，能安心地出去打工了。”

“许多老百姓眼里的大病，其实都是可防可控的，关键是要做到科学合理，树立健康的饮食生活理念，这就需要我们专业人员及时宣传引导。”薛霖告诉记者：“目前，我们还加大了医养融合工作力度，推进农村养老院、福利院等多样化服务，为脱贫致富兜稳健康的底。”

2018年底，西宁市第一医疗集团组成10个健康扶贫专家组，对大通县703户因病致贫、因病返贫的家庭进行集中筛查诊治。去年，通过开设就医“绿色通道”、设立助困病房、减免费用等措施，将其中的296人纳入总院进一步诊治，15名患者得到手术治疗，其余人员的健康管理也在有序推进。

健康服务共同体不仅让患者得到实惠，也让医生感受到了改革的活力。“医防融合并非是无偿劳动，也建立了激励导向机制。”王东超说，医保结余资金主要用于与防治结合工作相关的绩效奖励，医疗集团按照绩效考核方案给予公共卫生部门报酬，以此调动公共卫生部门参与工作的积极性。“但愿世间人无病，何惜架上药生尘”的初心，这是医生们共同的心愿。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 13 版）