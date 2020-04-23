广东所有中学设临时隔离留观室

“返校后，一旦发现可疑病例怎么办？”4月22日，广东省政府新闻办举行发布会，重点介绍全省高三、初三年级学生返校前校园疫情防控工作情况。省教育厅副厅长王创介绍，首批返校初三高三学生达187万余人。我省对重点地区返粤师生居家观察14天后进行核酸检测，没有异常的方能返校。截至4月16日，已对重点地区返粤的高三、初三师生2100人进行核酸检测，无一异常，这项工作返校前将全部完成。

目前，全省各地已按照每人每天配备2个口罩的要求，采购和筹备师生14天用的口罩，同时配备测温设备、消毒液等物资，各地各校现已基本配齐物资，并做好物资持续供应的准备。同时，所有中学都设立了相对独立的临时隔离留观室。

“返校后，一旦发现可疑病例怎么办？”答记者问时，王创表示，当前要把握师生返校条件，坚决不允许带病返校返岗。同时加快完善和规范中小学卫生健康副校长配备，各地抽调卫生专业人员进驻学校，指导学校开展日常防控工作，确保每所学校至少有1名医护人员。

王创说，全省已建立完备的联防联控机制，确保做到疫情“早发现、早报告、早处置”。在政府层面，省市县三级成立了疫情防控指挥办学生返校工作专班，一旦发生学校疫情，按照及时响应、分级负责的原则，各级专班有关单位立刻启动反应机制。在学校层面，校内已建立学校、院系、班级、学生及家长四级防控网络，做到信息及时收集和报送。校外也建立了主管行政部门、学校、疾控、定点医院四级联防联控机制，做到响应联动及时到位。

当病例得到隔离治疗，密切接触者隔离观察2周期满，后续无新发病例，环境得到有效消毒，经卫生健康部门评估后，方终止响应。（记者/龚春辉 姚瑶）