防疫期间 79.4%受访者感觉身边“夜猫子”多了

前不久，中国睡眠研究会等发布的《2020全民宅家期间中国居民睡眠白皮书》显示，疫情期间，我国居民睡眠时长明显上升，但睡眠质量普遍不乐观。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2608名受访者进行的一项调查显示，疫情发生以来，53.1%的受访者总睡眠时长变多了。同时，79.4%的受访者感到身边的“夜猫子”增多了。为了调整睡眠情况，58.1%的受访者增加了每天的运动量，56.4%的受访者晚上上床休息后尽量远离手机等电子产品。

疫情以来，居家办公人群睡眠时间明显加长

北京某私企职员程俊（化名）住在郊区，单位在市区。以往，他每天要花费3个小时在上下班路上。为了避开早晚高峰，他工作日都起得早、回得晚。居家办公期间，他每天就像“凭空多出了3个小时”，能睡足了。

“以前，我晚上到家都8点多了，吃个饭，洗漱一下就得赶紧休息，否则第二天起不来。”程俊说，他目前每周去一次公司即可，睡眠时间充裕了，实现了“睡眠自由”，不过，每天晚上睡得也比以前晚了。

25岁的张冉冉（化名）去年刚入职，居家办公期间，因为早上不用赶时间，她每天都能晚起一会儿，中午还能午休。“晚上我喜欢看看电视剧、刷刷微博、逛逛淘宝，没有了上班打卡的约束，我有时能熬到夜里12点。”她说，有次看喜欢的电视剧，一连看了好几集，等注意到时间都已经半夜了，“我的一些朋友也常熬夜，过了凌晨还在发朋友圈”。

居家防疫期间，79.4%的受访者感到身边的“夜猫子”增多了，34.2%的受访者感到明显增多。交互分析发现，在线办公人群这种感受更明显（86.1%）。

相比以往，53.1%的受访者总睡眠时长变多了，24.5%的受访者变少了，22.4%的受访者没变化。其中，居家办公人群睡眠时间增多明显（62.1%），远超已线下办公人群（47.1%）。

山东自由职业者米诗（化名）最近睡得比之前少了。“春节前后，我每天都睡得挺多，最近工作慢慢恢复正常了，事情一多，就睡得少了”。

数据显示，居家防疫以来，41.1%的受访者睡眠质量提高了，32.6%的受访者降低了，26.3%的受访者没变化。交互分析发现，在线办公的受访者睡眠质量明显提升（46.7%）。

56.7%受访者感觉睡前刷手机影响睡眠

“现在我晚上入睡特别慢，11点躺下，有时到了深夜1点还是清醒的，而且睡着后经常做梦。白天没精神，容易犯困。家人都说我是最近睡得太多了。”张冉冉说。

米诗告诉记者，她最近晚上经常睡不着觉，有时半宿都是清醒的，深度睡眠时间就更短了，有种“还没怎么睡，天就亮了”的错觉。

受访者近期存在的三大睡眠问题是：睡眠浅，容易醒（44.3%），深度睡眠少（41.5%），白天总想睡（35.2%），其他还有：入睡困难（30.1%），多梦（27.0%）等。

“在家办公，困了就能立刻躺下，累了也能靠在沙发上解乏，白天产生的疲累感基本都得到了即时缓解。再加上缺少运动，没有体力消耗，夜里就睡不着了。”张冉冉说。

“现在很多企业刚刚恢复运营，各种对接常常不顺利，产业链前端后端衔接不上。”米诗说，这让她有些焦虑，“晚上闲下来，总是想事情，越想越睡不着”。

程俊感觉，睡前玩手机、玩游戏会影响睡眠质量，“有一次，我周末晚上打了会儿游戏，结果到睡觉时间大脑仍然很兴奋，那晚睡眠质量就非常差”。

哪些因素影响了受访者的睡眠？调查显示，睡前刷手机（56.7%）是主要原因，其次是睡前想事情（48.9%），其他还有：晚上睡得晚（45.2%），运动量太少（40.1%），白天睡多了（33.9%）等。

56.4%受访者上床后会尽量远离电子产品

“我现在白天尽量不随便躺卧，中午最多休息1个小时。”张冉冉正努力改正白天“睡得多”的问题，“如果不加班，我晚上10点半就会洗漱，准备休息”。

为了睡好觉，米诗说，她在逐渐调整心态，接受现状，“工作保证不出错就已经很不错了，要把心态放平”。

程俊说，他晚上睡前半小时，通常会把手机调成静音、断开网络，让自己尽快进入睡眠状态，“每天会进行一小时运动，保持一定的活动量。而且我会选择在晚饭前运动，这样能避免过于兴奋，难以入睡”。

为了保证睡眠质量，58.1%的受访者增加了每天运动量，56.4%的受访者上床后远离手机等电子产品，其他做法还有：合理规划居家运动时间（49.4%），白天坚持少睡（36.1%），睡前冥想，放松身心（35.8%）等。

河北某公立医院神经科医生赵志远（化名）介绍，疫情期间，很多人居家防疫，日常生活工作状态与以往有所不同。“白天的生活尤其要注意规律，条件允许的话，可以进行适当的户外活动，既能获得适当光照，还能得到锻炼。睡前可以用热水泡脚，促进血液循环，增加睡意”。

他建议人们睡前尽量少玩或不玩手机，“睡前刷手机会使大脑活跃，抑制褪黑素的分泌，降低睡眠质量。保持最佳睡眠质量，成年人要每天晚上11点以前就上床休息”。

受访者中，31.8%还在居家办公，55.1%已经恢复线下办公。00后占8.6%，90后占36.0%，80后占41.7%，70后占10.0%，60后占3.4%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报