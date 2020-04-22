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深圳远东妇产医院集团举行防疫先进工作者表彰会

2020年04月22日16:05 来源：人民网-人民健康网

日前，“使命担当·共筑防线”深圳远东妇产医院集团防疫先进工作者表彰会举行，共表彰了11名先进个人、4个先进团队，并颁发志愿者及爱心天使奖。

侯庆中院长对防控工作做了相关总结：1月21日，新冠肺炎防控紧急会议召开，会议提出了医护零感染、新冠肺炎零发生的双零目标，全面部署了医院的防控工作，防疫序幕就此拉开；1月22日，医院新冠肺炎防控预案下发，规范化的预检分诊人员、场所布置到位，防控物资采购迅速启动，医院消杀全面展开；1月29日，医院迎接深圳市卫健委防控检查，并再次召开防控专题会议，进一步完善和落实各环节的防控要求；预检分诊100%监测体温、信息登记；门诊一人一室一诊；病区探视管理；员工体温检测；每日信息上报、电梯病区定时消杀、工作人员防护用品100%到位等各项措施全面落地，竭力为顾客、患者提供一个安全、舒适的就医环境。

侯庆中表示，疫情就是命令，标准就是责任。在全体防疫工作者的努力下，实现了医护零感染、新冠肺炎零发生的防控目标。

深圳远东妇产医院集团总裁张艳红女士指出，林志忠董事长一直在疫情后方为防疫工作做指导，组建防控指挥工作群，协调统筹各片区；同时，各核心领导在集团各医院防控物资满足的情况下，为上海市青浦区政府捐赠2万多医用口罩，2000多FFP2口罩，并且通过慈善基金会捐赠46万元善款。

(责编：许晓华、杨迪)


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