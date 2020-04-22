国家卫健委：武汉现有确诊病例首次降至100例以下 连续7日无新增死亡病例

人民网北京4月22日电 （许心怡）22日，国务院联防联控机制就发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，4月21日，武汉现有确诊病例首次降至100例以下，连续7日无新增死亡病例。全国新增境外输入病例23例，主要来自与我国接壤国家。要关口前移，做好边境地区和口岸城市的疫情防控，严防境外输入病例再次引发本土疫情。

4月21日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例30例，其中23例为境外输入病例，分别为陕西21例，黑龙江1例，上海1例；7例为黑龙江本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入。当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者784人，重症病例减少4例。

境外输入现有确诊病例811例，其中重症病例41例；现有疑似病例30例。累计确诊病例1610例，累计治愈出院病例799例，无死亡病例。

截至4月21日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1005例，其中重症病例78例；累计治愈出院病例77151例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82788例，现有疑似病例35例。累计追踪到密切接触者727589人，尚在医学观察的密切接触者8796人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例5例，现有确诊病例97例，其中重症病例15例，全部为武汉病例。累计治愈出院病例63519例，其中武汉46367例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者42例，其中境外输入7例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察42例，其中来自境外输入15例；尚在医学观察无症状感染者991例，其中境外输入172例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1499例。其中，香港特别行政区1029例，澳门特别行政区45例，台湾地区425例。