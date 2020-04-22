北京市餐厅全面推行公筷公勺

全面推行公筷公勺、停止承办酒席宴会等群体性聚餐活动、每个包间限开一桌……近日，由市商务局制定的疫情期间餐饮服务单位经营服务指引4.0版正式对外发布，进一步明确了餐饮服务单位的防控标准，根据指引要求，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐。

本次发布的餐饮经营服务指引，适用于本市餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。指引表示，餐饮场所要在显著位置或显示屏张贴、显示相关公告和防护知识，正确宣传引导告知所有进店顾客需要配合和注意的事项。餐饮服务单位要安排专门人员对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，确保到店用餐人员和从业人员安全。如商场入口已统一采取上述措施，门店可结合自身实际自行确定进店检查措施。

指引要求餐饮服务单位在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，严格控制人流密度，提示顾客与他人随时保持1米以上的距离。同时，提倡建立顾客预约制度，合理安排顾客到店时间，提倡非接触式点餐、结账。

指引表示，要控制餐厅就餐人数，拉开桌位间距，确保间隔在1米以上，如桌椅固定无法移动，要明确标识出非使用桌位。餐厅要停止承办酒席宴会等群体性聚餐活动，不得安排非同行顾客同桌就餐。内部食堂应采用分时段错峰就餐等服务方式。

对于包间用餐，每个房间限开一桌，就餐座位间要保持1米以上距离，要在包间门口或包间内显著位置提示最大容纳人数。每餐次顾客离开后，餐厅须对包间进行清洁消毒和通风处理。

餐厅还要全面推行公筷公勺，对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，餐具使用前必须洗净、消毒，做到“一客一用一消毒”。有条件的餐厅要积极推广分餐制。

市商务局负责人介绍，各家餐饮服务单位要做好单位和员工防控方案、应急预案，并对上岗员工进行培训。同时准备口罩、消毒剂、洗手液、测温枪等防疫防护用品。有条件的餐饮服务单位应当在就餐区设置洗手设施，尽可能配备有杀菌作用的洗手液、擦手纸、干手器等，把水龙头改为非接触式水龙头。

现阶段下，餐饮外卖也是市民常用的就餐方式，本次指引要求网络餐饮服务第三方平台要落实防控主体责任，掌握本平台送餐人员健康状况。外卖配送员盛放食物的容器保持清洁卫生，餐食不得遗撒，应在平时清洁消毒要求的基础上增加频次。送餐人员在取餐、送餐时，应采取无接触或少接触配送方式，如外卖可以送到楼宇门口、小区门口由顾客自取，减少人员接触。（记者 马婧）