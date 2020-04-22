让青少年在动手实践、出力流汗中播撒崇尚劳动的种子，在接受锻炼、磨炼意志中涵养艰苦奋斗的精神，真正理解人间万事出艰辛

炒一份“余老师同款蛋炒饭”、以“抗疫加油”为主题进行一场水果拼盘大比拼、养护一盆绿植作为特殊的开学礼物、制作一个手工包送给妈妈……由于新冠肺炎疫情，学生们经历了一段特殊的成长时光，这也成为进行劳动教育的一个机会。一些学校开展“厨艺云课堂”“线上手工课”等活动，引导学生们参与形式多样的家务劳动。一份份特别的“作业”，让居家生活变得丰富多彩，也让学生们在一菜一饭、一针一线中体会劳动的滋味。

《尚书》有云：“不知稼穑之艰难，乃逸乃谚。”的确，没有挥洒过劳动的汗水，没有体会过劳动的艰辛，就很难真正理解劳动的内涵、珍视劳动的价值。环顾我们周边，青少年“不识稼穑”的现象，并不罕见。因为“课业忙”“不重视”等原因，他们少有机会走进“实践的课堂”，难以对现实中的劳动有更多切身的体验和感受，一定程度折射出劳动教育淡化、弱化的现实。

“离开劳动，不可能有真正的教育。”教育家苏霍姆林斯基的话，至今依然能给我们以深刻启示。劳动教育是学生成长的必要途径，具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。在系统的文化知识学习之外，有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务型劳动，让他们在劳动中提升生活技能、增进社会责任担当，才能不断夯实成长的基石。不久前，中共中央、国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，对于加强劳动教育、培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质具有重要指导意义。

有人也有疑问，智能化时代加速到来，还有必要提倡劳动教育吗？其实，劳动教育对于人生的成长来说，不仅意味着劳动技能的提升，更意味着劳动精神的培育。从农耕社会“耕读传家久”的传统，到现代社会“劳动创造幸福”的箴言，时代在变，劳动的形式在变，但劳动的精神内核始终未变。路遥在《平凡的世界》中说，劳动，是人生的第一堂课。只有劳动才可能使人在生活中强大。今天，我们大力提倡劳动教育，就是要让青少年在动手实践、出力流汗中播撒崇尚劳动的种子，在接受锻炼、磨炼意志中涵养艰苦奋斗的精神，真正理解人间万事出艰辛。

伟大出自平凡，平凡造就伟大。很多时候，给我们最深感动的，正是那些最平凡的劳动者。疫情期间，武汉环卫工人李兰萍凌晨4点就起床工作，“干干净净，大家才不害病”；武汉江岸区车站街派出所的警察范靖，在夜以继日加班加点的同时，还自费给自己联系的困难群众送去粮油肉菜，“困难时刻要站在他们身边”；快递小哥朱红涛成为“流动的风景”，他不仅送包裹，还当社区采购员，“只要我们还在跑，武汉就不会停下来”……在他们身上，“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的道理是如此生动。这样的劳动精神，让人拥有面对困难的勇气、冲破黑暗的力量，是我们每个人都应汲取的成长养分，也是我们的国家能够一次又一次穿越风雨的精神动力。

劳动教育是人生的“必修课”，但让它从课程表上的一种价值召唤真正成为砥砺成长的广阔天地，可能还有很长的路要走。不让劳动教育流于形式，尤需社会、学校、家长齐心协力创造更多有利条件，让青少年真正走进生活的课堂、走进劳动的现场，在扎根大地的劳动中，展现风采、感受快乐、实现成长。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）