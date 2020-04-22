韩国宣布将视情逐步推进开学方案

韩国政府从4月20日起部分放宽疫情管控措施。在遵守防疫规定的前提下，允许各类必需的资格考试和招聘考试举行，疫情传播风险较低的室外公共设施可以恢复使用，允许举行无观众参加的户外体育比赛。政府宣布将视整体情况逐步推进开学方案，“社交距离”措施仍将被延长至5月5日。

韩国政府此前出台严格的“社交距离”措施，建议居民尽量减少外出和聚会，增加远程办公，人与人之间保持1米以上的社交距离。首次实施时间为3月22日至4月5日，之后延长至4月19日。

近期，韩国新冠肺炎新增确诊病例数呈现稳定下降趋势。截至21日零时，韩国累计确诊病例10683例，较20日零时新增确诊病例9例，其中5例为境外输入病例，单日新增病例数已连续4天低于20例。

韩国国务总理丁世均表示，韩国仍面临着海外输入风险。如能在一段时间继续维持目前的防控水平，韩国将从5月6日起转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫”阶段。

从4月22日起，韩国政府将依次公开“生活防疫”阶段下的各类设施防疫指南。据报道，该指南包括要求保持社交距离、佩戴口罩、配备免洗手消毒液，规定各类设施防疫负责人、最大容纳人数，以及对有发热症状者的管理方案等。截至目前，各类设施防疫指南超过40种。此外，韩国政府还将修订传染病相关法律法规，为“生活防疫”提供法律依据。

鉴于疫情日趋平稳，韩国各项社会活动开始逐步恢复。因疫情延期的韩国职业棒球联赛于4月21日启动季前热身赛，比赛以零观众形式进行。热身赛期间，选手们除了在球场和休息区之外的所有场所都必须佩戴口罩，避免徒手击掌或握手，禁止在比赛中吐痰。裁判员、教练员等人士也须佩戴口罩和卫生手套。

有医疗专家认为，部分放宽“社交距离”限制措施应以人们在室内确保一定社交距离、勤洗手、佩戴口罩为前提。公共设施今后必须严守防疫指南，民众也必须发挥公民意识自觉防范，这样才能防止疫情再次暴发。

（本报首尔4月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 16 版）