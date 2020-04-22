疫情下生态环境变好疫情结束后呢

随着新冠肺炎疫情持续蔓延，泰国实施了封锁令，曾经熙熙攘攘的海滩空无一人。受人类的影响减小，泰国政府在普吉岛陆续发现了11个棱皮龟巢（一种稀有海龟），数量为20年来之最。

疫情之下，人类退缩了，也为其他生物让出了空间，使得环境和生态都变好了。泰国的棱皮龟并非个例，此前封城后的意大利威尼斯河水清了，天更蓝了，水中的游鱼增多，还出现了白天鹅的回归。疫情中，人退动物进，美洲狮走上智利首都圣地亚哥的街头；袋鼠在澳大利亚阿德莱德市空荡荡的街道上四处蹦跶；野猪也在以色列海法的街道上狂奔；群鹿在日本街头游荡……

除了城市成为动物的天堂，连环境也变得更好更纯净。疫情把人“囚禁”在家中，所有交通工具，尤其是喝燃油的大户——各航空公司的飞机停飞，碳排放大大减少。一个广泛引用的数据来自美国斯坦福大学地球系统科学教授罗布·杰克逊（Robe Jackson）的计算，2020年全球化石燃料行业的碳排放量可能减少创纪录的25亿吨，同比下降5%以上。

人类把自我禁锢起来，出让了空间和减少了对环境的污染，让生态和环境达到了人们千方百计想要达到的理想状态，这固然对人和自然是一件好事，但也反映出，这是人类的一种被动的行为。如果疫情结束，人们的报复性消费上来，生态和环境还会这么好吗？答案可能都不用多想。

而且，即便是现在人类自我禁锢后生态环境变好了，也隐藏着危机。过去认为，气候变暖和人类的肆意扩张行为压缩了野生动物的生存空间，才使得人与动物有了零距离的接触，导致了多种疾病的产生，如眼下的新冠肺炎（COVID-19）和之前的埃博拉等，都是从动物传播到人。

但是，在人类出让空间后，动物进城，人即便不与动物亲密接触，但由于动物身上携带的多种病原微生物，是否也会造成一些人兽共患病。此外，还有猛兽，如豹子、野猪入城可能对人造成伤害。

另一方面，当疫情结束后，报复性生产和消费将造成温室气体排放的反弹，甚至比疫情之前的排放还要多。这方面早就有前车之鉴。2008年全球出现金融危机，人类活动减少，因而全球温室气体排放量在2008-2009年期间下降，但在经济复苏后，由于有拉动经济并把损失的财富弥补回来的驱动，生产和消费大增，二氧化碳排放又猛增了5.1%。由此，环境再次成为经济的牺牲品。

由于疫情，很多人失业，各种经济活动停止，疫情结束后，无论是政府还是个人，都会是生产和消费第一，也会自觉或不自觉无视环境保护和生态平衡。因此，疫情平息后如何在让人们生活得更幸福、更健康与保护生态和环境之间找到平衡，这也是一个巨大的挑战。

当然，疫情限制人们的行为后出现的环境和生态变好也提供了一个视角，只要人类适当让步，节制自身的欲求，让出地球的一部分空间，也能维持生物多样性，并修复生态和增加自然资源，从而更长久地维持人类的生存。

当然，人类未必要出让城市，因为那是人类智慧的结晶，但是可以考虑如何让小型动物在城市与人类共存。而且，如果能在生物多样性丰富的地区适当地让出一部分空间，对维护生物多样性有更高的效率。

无论是中国还是国外，此次疫情启发和教会人类的是，就像绘画一样，留白一定的地球空间，不仅可以消除人类贪婪的坏名声，还可以让人与其他生物共赢。