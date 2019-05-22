生物多样性与人类健康

【知识卡片】

人类健康最终取决于保证人类良好健康和富有生产活力的生计所必要的生态系统产品和服务，例如淡水、食物和燃料来源的可及性。如果生态系统服务已不能再满足社会需要，生物多样性损失就会对人类健康产生直接重大影响。

生物多样性损失意味着大自然中许多化学物质和基因正在消失，而我们还未发现这类物质和基因早已为人类提供了巨大的健康效益。

获得充足、丰富的营养食物是一项基本的健康决定因素。在人类营养方面，生物多样性可以确保土壤的可持续生产力，并提供所有作物、牲畜和食用海洋物种的基因资源。因此，要保证健康的当地饮食，在营养充足方面达到平均摄入量水平，就必须保持较高的生物多样性水平。加强和增进粮食生产，通过灌溉、使用化肥、植物保护或引进作物品种和种植模式，可以影响生物多样性，进而影响全球营养状况和人类健康。

生物多样性对人类健康的影响，还体现在它对于卫生研究和传统医学的重要性。在世界各地，使用药用植物是传统医学和补充疗法中最常见的治疗方法。药用植物通过收集野生生物种群和栽培植物来提供。对于许多社区而言，来自生态系统的天然产品除了可作食物之外，还具有医药和文化用途。

虽然合成药物可有多种用途，但全球对天然产品的需要和需求，仍然是将其作为医药产品来使用，或者用于生物医学研究，通过植物、动物和微生物来了解人类生理，认识和治疗人类疾病。（资料来源：世界卫生组织官网）