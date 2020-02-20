良好卫生习惯是最佳“防护服”

读贵报2月19日评论《居家防疫也是培养生活技能好契机》，深以为然。居家防疫给大家提供的自我完善不止于此，比如，可以促使人们更加注重个人良好卫生习惯的养成，这可以说是普通居民预防疫病最好的“防护服”。

应该看到，新冠病毒的防控进程，也是公众公共卫生素养的提高过程。似乎我们可以巧借居家防疫之机，冷静检视自己的卫生习惯，不断强化有关专家建议的“不食用野味，不随地吐痰、不乱扔果皮纸屑，打喷嚏时用肘部捂住口鼻，戴口罩、勤洗手、勤锻炼、多饮水、多通风”等等卫生防疫能力，从这次宅家防疫做起，从自身做起，坚持讲卫生，革除卫生陋习，让良好的卫生行为固化下来、养成习惯。

具有良好卫生习惯的人，是自带“防护服”的——便会于自觉不自觉中斩断病毒通过“贪吃的嘴、不干净的手、龌龊的环境”等进入人体的传播途径，练就“百病‘难’侵”的金刚之身，重大公共卫生事件突发时，便能猝然临之而不“惊”、无故加之而不“慌”、突如其来而不“乱”，始终心中有数，始终沉着应对。

俗语云：“习惯就是一条狗，养大之后就一辈子跟着你”。相信，良好的卫生习惯，会一直陪你终身，会让你受益终身。