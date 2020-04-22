“纳瓦罗式思维”贻害无穷

生活中我们往往有这种感觉，与一些三观不正的人没法沟通交流，因为其言论突破人伦底线，其思维方式突破一般人想象力。屡屡对中国“泼脏水”的白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗大抵属于这类人。这不，纳瓦罗20日又大放厥词，称中国或许延误通报早期疫情信息，目的是抢先一步生产疫苗，赢得国际商业竞争。

这种“纳瓦罗式思维”无视事实，违背科学常识。众所周知，新冠疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向包括美国在内的国际社会通报疫情信息。中方的通报有清晰的时间线，国际专业机构和媒体都有记录。

1月7日，中国疾控中心成功分离首株新冠病毒毒株；1月8日，中方初步确认新冠病毒为疫情病原；1月9日，将病原学鉴定取得的初步进展分享给世界卫生组织；1月12日，向世卫组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，实现全球共享。世卫组织总干事谭德塞指出，“中国在创纪录短的时间内甄别出病原体并同世卫组织和其他国家分享病毒全基因序列信息”。

稍微懂点科学常识的人都知道，新冠病毒基因组序列信息的全球共享为全球开展疫苗研发、药物研究、疫情控制等提供了重要基础，世界各国科学家都可以据此开发疫苗。因此，包括中美专家在内，全世界科学家都在同一起跑线上开始研发疫苗。

“纳瓦罗式思维”以己度人，体现了以利为先的义利观。纳瓦罗的言论表明，其字典中只有利益与算计，不知东方文明中“义”的分量有多重。以纳瓦罗为代表的西方一些政客看不到，新冠疫情发生后，中国不顾一切抢救生命，果断按下“暂停键”，坚决实施包括“封城”在内的各种措施抗击疫情。而在纳瓦罗之流的脑海中只有利，没有义。在他们眼里，选票高于疫情，利益高于生命。《纽约时报》指出，在美国，对疫情的反应在很大程度上“被政治算计所掩盖”。

“纳瓦罗式思维”颠倒黑白，体现了“甩锅”的新段位。纳瓦罗作为白宫顾问，肯定是“聪明人”，不缺乏科学常识。纳瓦罗之流之所以罔顾事实和科学常识往中国身上“泼脏水”，并非因为科技素养不足，而是为了达到其政治目的，热衷于在疫情问题上污名化中国。

纳瓦罗被美国媒体称为“鹰派中的鹰派”，沉迷于将中国视为“假想敌”，死抱落伍的冷战思维不放，为此常常信口雌黄、危言耸听，炮制过很多偏激危险的观点。他写的《致命中国》，被美国媒体评价为“语言煽动、观点片面”，“充满了仇外的歇斯底里和夸大事实，分不清事情的因果关系”。

一段时间以来，纳瓦罗等一些美国政客为了“甩锅”中国，不断抛出“中国起源论”“中国责任论”“中国赔偿论”等谬论。包括《华盛顿邮报》在内的许多西方媒体指出，美政客“甩锅”是为了转移人们对联邦政府未能有效应对疫情的注意力。

归根结底，“纳瓦罗式思维”体现的是美西方一些政客身上存在“政治病毒”，其危害比新冠病毒本身还大。病毒不除，贻害无穷。世界需要认清“纳瓦罗式思维”的危害，决不能任由这种“政治病毒”肆虐，侵蚀全球合作抗疫的大局。