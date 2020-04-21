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国家卫健委：孕产妇和儿童病例轻症居多，治疗效果较好

2020年04月21日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月21日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，按照国家卫健委的诊疗方案，新冠肺炎患者分为四型，轻型、普通型、重型和危重型。目前来看，所有患者当中，轻型和普通型占80%以上；而重症、危重症，涉及到患者年龄，老年人以及有基础疾病的人更容易发展为重型和危重型。

郭燕红表示，对于新冠肺炎患者的临床症状，国家卫健委的数据分析显示，发热大概占80%，咳嗽、干咳是共性的临床表现。重症患者常存在气短、胸闷，腹泻，乏力、肌肉酸痛，也是患者的一些症状。总的来讲，患者的症状不是非常典型，由轻症向重症发展的过程当中，年龄因素、基础疾病因素，以及逐步加重的呼吸困难，是比较典型的症状和因素。

郭燕红介绍，孕产妇和儿童总体的病例数不多，孕产妇大概有200多例，儿童占到报告病例的2.4%。总的来看，孕产妇是轻症居多，治疗效果较好。从儿童病例来看，总体病情较轻，重型和危重型的例数较少，从武汉的情况来看，轻症占到96%，重症占到4%。有专家分析，这可能与儿童自身免疫系统尚未发育健全有关，感染新型冠状病毒之后，机体的炎症因子风暴相对较轻。另外，儿童的就诊更为及时，佐证了早诊早治是保证诊疗效果的重要因素。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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