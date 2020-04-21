国家卫健委：增强口岸城市疫情防控综合能力 严防疫情输入

人民网北京4月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前对口岸地区的疫情防控工作是当前工作重点，对口岸城市防控能力和救治能力中存在的问题加大指导，同时也集合相应力量，不断加强口岸城市应对疫情输入方面能力的提升，更好地守住国门，也守住家门。

她介绍，我国陆地边境线全长有2.28万公里，比邻国家较多。随着国外疫情形势的不断严峻，部分地区外防输入的工作压力持续加大。对陆路口岸相关的一些县、市医疗服务能力相对不足的问题，已提早部署，提早要求。

一是指导有陆路口岸的9个省份做好准备，提前做好工作方案和工作预案，按照省、市、县加强联动支援口岸地区城市的方式，一口岸一方案，有针对性地提升口岸所在地外防输入准备工作，提升医疗服务能力和防控能力。

二是迅速加强能力建设。对相关口岸所涉及地区的实验室检测能力、医疗能力，以及与新冠肺炎救治有关的感染、重症、呼吸等专业医疗队伍能力进行摸排，针对短板弱项加强能力建设。

三是对部分地方已派出医疗专家组和防控专家组，针对绥芬河，派出临床救治队伍，还包括防控、实验室检测等方面的专家，同时，还调派移动CT、DR，以及P3实验室，加强绥芬河应对疫情输入能力。针对满洲里也派出专家组，现场指导满洲里的防控和救治工作。