国家卫健委：我国儿童免费疫苗有15种 可预防15种传染病

人民网北京4月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，接种疫苗是预防控制传染病最经济和最有效的措施。国家不断增加免疫规划疫苗种类，目前适龄儿童可以免费接种疫苗有15种，可以预防15种传染病。

王斌介绍，2019年，国家免疫规划疫苗接种率一直在90%以上，这么高接种率有赖于我国一系列的制度保障。比如我们建立了覆盖国家、省、市、县四级免疫规划监测管理体系，同时还建立了县、乡、村三级预防接种服务网络。目前30个省（区、市）免疫规划信息系统基本上已经和国家信息平台对接，也已经和疫苗电子追溯协同平台完成对接。这一系列制度建设，对保障预防接种工作的顺利开展发挥了至关重要的作用。

王斌表示，通过大量免疫接种，国家消灭了脊髓灰质炎，摘掉了乙肝大国帽子。2019年，全球多个国家暴发麻疹疫情，我国麻疹发病率降到历史新低。

王斌说，4月25日就是全国儿童预防接种日，今年儿童预防接种日主题是“及时接种疫苗，共筑健康屏障”，希望大家能够继续支持预防接种工作，共同助力健康中国的建设。