国家卫健委：境外输入和本土新增确诊病例均连续3日在10例以下

人民网北京4月21日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎出院患者管理服务情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月20日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例11例，其中4例为境外输入病例，分别为吉林2例，黑龙江2例；7例为本土病例，分别为黑龙江6例，广东1例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例为境外输入疑似病例，1例为黑龙江本土疑似病例。当日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例增加1例。

境外输入情况：现有确诊病例811例，其中重症病例44例；现有疑似病例32例。累计确诊病例1587例，累计治愈出院病例776例，无死亡病例。

截至4月20日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1003例，其中重症病例82例；累计治愈出院病例77123例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82758例，现有疑似病例37例。累计追踪到密切接触者726797人，尚在医学观察的密切接触者8791人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例3例，现有确诊病例102例，其中重症病例19例，均为武汉病例。累计治愈出院病例63514例，其中武汉46362例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者37例，其中境外输入2例；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察32例，其中来自境外输入6例；尚在医学观察无症状感染者992例，其中境外输入180例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1492例。其中，香港特别行政区1025例，澳门特别行政区45例，台湾地区422例。

米锋表示，4月20日，境外输入和本土新增确诊病例均连续3日在10例以下，但仍有聚集性疫情的新增相关病例报告；湖北重症病例首次降至20例以下，但其他省份重症病例近一周波动上升。要毫不放松抓好常态化防控，继续集中优势资源和技术力量，全力以赴救治每一位患者。