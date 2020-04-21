直播预告：警惕血尿，认识膀胱癌

膀胱癌是最常见的泌尿系肿瘤之一，不仅会影响泌尿系统功能，而且易复发转移，甚至危及生命。在我国，男性膀胱癌发病率位居全身肿瘤的第八位，女性排在第十二位以后。由此可见，膀胱癌的患病人群不只局限于男性，女性朋友也同样可能患病。

很多膀胱癌的早期患者会发现自己存在尿液呈红色的现象，这种症状被称为血尿，是泌尿系统受到膀胱癌影响后最明显的一个症状，也是提醒身体要及早进行治疗的信号。2020年4月23日（周四）15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端邀请中日友好医院泌尿外科主任医师周晓峰进行视频直播访谈，和您一起“警惕血尿，认识膀胱癌”。

专家介绍

周晓峰，医学博士，主任医师，中日友好医院泌尿外科科室主任。北京大学医学部、北京协和医学院研究生导师。

中华医学会泌尿外科分会男科学组委员，中国医师协会男科与性医学医师分会常委，北京医学会泌尿外科分会委员，北京医学会泌尿外科分会基础与转化学组副组长，北京医学会器官移植分会委员，北京医学会男科分会委员，北京医师协会泌尿外科分会常务理事，北京肿瘤学会泌尿外科分会常委，中国中西医结合学会北京泌尿外科分会委员，中国医师协会中西医结合分会泌尿外科专家委员会委员，中国老年学会医学委员会委员，国家食品药品监督管理局医疗器械评审专家，国家自然科学基金评审专家。

擅长疾病

泌尿系肿瘤的诊断及微创治疗，尤其是膀胱癌的精准治疗、多学科诊疗及康复。另外也在泌尿系疾病微创治疗、前列腺疾病、肾移植、肾上腺疾病、尿路结石、男性疾病等泌尿外科临床疾病的诊断和治疗方面有深入的造诣。

膀胱癌会出现哪些症状？

1、 血尿是膀胱癌早期至晚期最典型的一个症状，90%多的病人都有该种症状。血尿又分为肉眼血尿和镜下血尿两种，肉眼血尿即可直视的带血尿液，镜下血尿指的是在显微镜下才能发现的红细胞混杂在尿液中。

2、 下腹部出现可触及的肿块。尿路刺激。尿路刺激合并血尿，会排出腐肉样物质，排出肿块、血块。尿痛、尿频、尿急。长期慢性的泌尿道感染症状。如果肿瘤侵及输尿管口或肿瘤长在输尿管口，都会引起输尿管扩张，进而形成肾积水、肾脏变大。

3、 除了以上描述的几种膀胱癌早起症状外，还有一些就是我们通常在表面可以看得到，也就是局部最基本的典型的体征，如身材日渐的消瘦、经常会头晕，而且还贫血、淋巴结肿大、平时的呼吸音减弱、黄疸、恶病质等。

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