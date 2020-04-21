新冠疫情下我国大健康产业的机遇

正在全球蔓延的新冠疫情和我国外防输入、内防反弹压力持续增加的严峻形势下，我国大健康产业的“危”中有“机”，值得高度关注和把握。

疫情下我国大健康产业发展之机

抗击疫情下我国大健康产业总的发展趋势与机会是：一是党和国家对人民生命安全与身体健康高度重视，各界对公共卫生治理能力与水平对经济社会发展的思考，使得大健康产业将迎来发展机遇；二是随着国民健康意识与健康素养的持续提升，健康需求将进一步激发和持续高涨，健康需求将牵引大健康产业进入新一轮高速发展机遇期；三是防疫健康产业火爆，新兴生物经济产业与先进信息技术应用备受青睐，并成为大健康产业新的引擎；四是疫情下健康消费不断扩大和升级，宅家健康消费与互联网健康消费成为大健康产业新业态和新经济；五是数字健康加速发展和迎来发展机遇；六是随着智能医护机器人、智能医学影像和智慧远程医疗在防控疫情中发挥的作用，智能智慧健康产业前景看好。

大健康产业发展之机预判：近期看，宅家或居家健康、相关云会议与线上会议会展和线上教育培训等都得到很好发展；中期看，健康体检、健康文旅、体育健身、健康养老、营养保健、健康管理、健康保险等在疫情过后，会得到补偿性和升级性的健康需求牵动而高速发展；远期看，健康产业高端的智能制造、健康地产、健康园区、健康贸易、健康投资以及新兴战略健康产业会得到跨越式发展。

大健康产业的细分领域发展趋势与机遇：一是医药行业：短期防疫抗物资、装备、设备器材及耗材生产与供给火爆，中长期智能药品、疫苗、诊断试剂、医疗器械、健康监测等生产、供给及服务发展前景看好；二是医疗服务行业：随着传统医疗服务向预防前移和基层下移及线上转移发展，相关产品及服务迎来新机遇，特别是智能、智慧与互联网医疗服务将迎来发展机遇；三是医保健保行业：随着国家医疗卫生保障制度的改革或支付方式的改变，医保健保与医疗服务、健康管理服务的深度融合协同发展将迎来难得的机遇。四是健康体检行业：随着无症状新冠肺炎排查与高风险人群的筛查，健康体检将迎来慢病疫病一起早筛早查的机会或发展机遇，智能定制化线上线下协同服务将是未来健康体检的新业态；五是健康文旅或医疗健康旅游行业：作为补赏性消费的主要方面和健康产业新业态，健康文旅或医疗健康旅游将迎来大发展；六是营养保健品行业：随着全球疫情对膳食营养补充剂产业链与供给链的冲击影响，国内营养保健食品行业将迎来难得的发展机遇，互联网营养保健新兴消费与疫后补偿性保健品消费将成为拉动该产业振兴发展的重要引擎；七是体育健身行业：短期线上体育健身教育训练和互联网宅家运动健身备受青睐，中期疫情过后补偿性体育健身健康消费将井喷式迸发，健身场馆和旅游休闲健身及相关产业将迎来大发展；长期随着国家健康产业工程的推进，体育基础设施与体育健身园区建设及相关产业将大发展；八是健康地产与健康园区：短期健康地产和健康园区以转型和改变做线上数字健康服务或互联网数字社区服务，中期疫情过后将迎来加快建设与营销；远期康养消费与健康养老地产和智能智慧健康园区产业将迎来大发展；九是健康产业会议会展：短期迎来线上或云会议会展的新业态与新发展模式迸发，中期疫情过后将迎来线上线下融合发展模式与机遇；远期随着医学科学的快速发展、卫生健康领域的进步与健康产业的大发展，医学与健康相关会议会展将迎来发展机遇；十是养生康养与健康养老产业：短期互联网主动养生康养和宅家健康养老成为新模式、新趋势；中期疫情过后文旅康养与休闲养生及营养健身康养和健康园区、健康数字社区养老等将成为补偿性养生康养养老的主要模式；远期基于互联网大数据智能智慧养生康养与健康养老将迎来大发展。

疫情下大健康产业如何转危为机？

一要科学研判疫情变化与走向，进一步调查研究新冠病毒流行蔓延特点和规律，科学分析预判新冠疫情变化走向，通过推动全球联防联控机制的建立和加强国际合作，坚定人类战胜疫情的信心与信念。

二要学习、吃透和运用好党和政府出台的一系列支持大健康产业的政策及规划。要把疫情防控与慢病防治和发展大健康产业结合起来，协同推荐大健康产业规范可持续发展。

三要找准抗击疫情与发展经济之间的平衡点和突破口。现代服务业包括健康服务业是以人的聚集和流动特征的，这恰恰是新冠病毒迅速传播的一个优势，如何找到一个又能阻断疫情又能发展经济之间的平衡点和突破口，是统筹做好防疫与发展经济的关键。

四要调整好大健康产业的产业结构与健康经济布局。目前国家公布的健康产业结构分类中，防疫健康产业短缺，生物经济和生物安全产业没有突出，应该对此进行重新布局和调整。

五要重新界定好大健康产业的内涵与边界。将防疫产业和互联网、智能健康与新兴生物经济产业放在更加突出的位置优先发展。

六是近期要以扩大健康消费和互联网健康服务为机遇，激发健康消费需求，发展扩大健康消费，同时要发展互联网健康服务为龙头的健康消费服务产业。

七是中期要以补偿性健康消费和提升优化健康产业链与供给链为机。疫情过后要以补偿性的健康消费和健康消费升级为牵引，进一步完善健康消费产业链、供给链与服务链。

八是远期要以新兴战略健康产业和智能智慧健康服务为机遇。特别是生物技术、生命安全和智能制造等新兴战略健康产业为龙头，推动智慧智能健康服务业发展。

九要平衡好卫生健康与经济发展和社会稳定之间的关系，要把发展卫生健康事业和大健康产业提高到更加突出的战略地位。

十要全面提升国民健康科学素养和实施全民全域健康管理。要积极倡导主动健康管理或自己是自身健康第一责任人的理念，提高健康科学素养和自我健康管理技能；每个人把自己的健康管理好，把自身的健康风险因素控制好就是最终战胜疫情的法宝。健康科学素养是最好的防疫情疫苗，全域全民健康管理是最终战胜疫情的关键举措。

（作者：中华医学会健康管理学分会前任主任委员、中关村新智源健康管理研究院院长）