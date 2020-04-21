诺辉健康完成2000万美元D轮融资

2020年4月21日，诺辉健康正式公布完成2000万美元D轮融资，由专注于医疗健康投资的PE基金Omniscience资本领投，美国医疗健康基金Exome Asset Management，以及老股东启明创投、软银中国和美国杜克大学资产管理公司跟投。截至目前，诺辉健康已累计获得投资金额逾1.3亿美元。

本轮领投方Omniscience负责人Jason Li先生表示，诺辉健康的创新产品“粪便多靶点FIT-DNA联合检测试剂盒 - 常卫清”目前正在药监局的监督下进行一项大规模前瞻性临床多中心研究。我们非常期待该项研究的成果。

本轮跟投方美国Exome Asset Management管理合伙人萨姆.伊沙利(Samuel D. Isaly)先生指出，“肠癌在全世界范围内普遍高发，中国人口基数大，需要更多创新手段来覆盖如此庞大的筛查人群。我们非常高兴能够助力诺辉健康将其肠癌筛查诊断技术推向市场。”

曾管理伊顿·万斯世界生命科学旗下全球医疗信托基金(Worldwide Healthcare Trust PLC)的萨姆.伊沙利(Samuel D. Isaly)先生，长期关注全球生命科学领域的优秀企业和投资机会，作为本轮融资的重要投资人，他表示对诺辉健康充满期待。

诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青表示：7年发展，诺辉坚持做好产品服务，夯实学术根基，开拓出高速增长的市场局面。此外，我们还欣喜地看到了癌症居家早筛事业的社会价值正在显现。

首先，为癌症早筛无明显症状的高危人群带来实际的健康获益，让每一个早筛家庭免于负担癌症治疗带来的健康经济双重压力；

其次、癌症早筛赋能健康体检行业，弥补了早筛资源的空白，树立了行业协同发展的案例；

第三、临床试验数据证明居家早筛可以提高高危人群筛查依从性，广泛推行有利于医疗资源的合理配置，切实缓解医疗筛查资源紧缺现状，提升院内早诊早治的成功率。

成立于2013年的诺辉健康，在北京、杭州、广州均设有医学检验实验室，现已推出针对肠癌、宫颈癌、胃癌和肺癌等居家早筛产品，服务客户300万以上。

朱叶青表示，“我们的运营理念是‘高筑墙，广积粮，深淘滩，低作堰’。准确判断和果断投入，帮助诺辉确立起面对市场竞争的绝对优势，与此同时我们还通过精益管理控制运营成本，借助打造市场营销铁军、与战略合作伙伴的合作共赢、品牌影响力的优势互补，去不断提高营收业务。”

谈及未来，朱叶青表示诺辉会打出组合拳进一步释放市场势能，通过广泛的行业合作，使诺辉的癌症居家早筛服务渗透到医疗、健康、生活、消费、互联网等各种场景当中，做到深度融合，最终进入更多人的家庭健康消费清单。