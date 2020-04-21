美年健康：保持企业弹性 为行业集中度提升做好准备

4月2日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”）回复投资者称，目前公司体检中心复工率已达90%以上。据悉，在3月支付宝“城市生活周”期间，美年健康体检产品销量环比上月增长115%，同比去年同期也翻了一番。

美年健康董事长俞熔表示，这场疫情将触发整个健康体检行业深层次的变革，甚至会改变未来数十年的产业生态。在检前、检中、检后服务上，都将进一步与移动互联网、云计算和人工智能技术相结合，线上服务也将结合智能化、数字化转型。

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明表示，随着疫情稳定，平时经营管理规范、口碑好、技术好的社会办医院普遍已经恢复到日常经营水平。同时有业内人士指出，后疫情时期行业也将迎来剧烈变革，一大批没有抗风险能力的小型第三方体检机构可能被淘汰，行业集中度进一步提升。

保持弹性，为需求增加做好准备

俞熔认为，疫情会带来两个方面的深刻变革。一是疫情是一次洗礼，让大家对生命、对健康有了重新的思考，过往10年公众的认知都不一定达到了这样的强度，消费者未来势必会加大对健康的关注度，也会提升消费投入；二是在公共政策方面，这次疫情会促进决策部门加大在医疗卫生基础设施方面的投入。

众所周知体检行业有一个特点，就是用户可以错峰和错时消费的。面对疫情，很多客户选择把本季度的体检推迟到下个季度或者下半年。美年健康在此过程中保持了弹性和积极变革。公司表示，淡季时为后续业务旺季到来做好更多储备。比如人才培训、内部优化等。

有业内人士对此也表示，由于人们对预防医疗重视程度增加，进行体检的消费者又大多属于风险厌恶型，出于对去医院潜在交叉感染的担心，在疫情得到控制后的相当一段时期内，市场上一部分对体检有需求的消费者会转向民营体检机构；在体验到更好的服务后，这部分消费者可能会转化成长期客户。

两极分化 行业集中度进一步提升

事实上，这次疫情，给过去靠单纯轻资产运营、靠广告拉动业绩、炒作概念等以短期盈利为目的的社会办医疗机构带来了巨大考验，无法支撑过三个月的机构可能面临关停、变卖。相反，有核心竞争力、技术积累的长线规划的医院，迎来了发展机会。因此，未来行业将迎来两极分化的局面。

第三方医院管理咨询机构广州艾力彼发起问卷调查，涵盖26个省份2014家公立医院和112家社会办医院。调查显示，如今九成医院存在资金压力，民营医院的处境更为艰难。近六成民营医院的现金流支撑不足2个月，55.1%的受访医院2月份的支出比去年同期增加。