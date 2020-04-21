视网膜脱落风险高常人30倍，高度近视患者如何保护眼睛？

如今，随着生活条件的改善，电子产品的普及率越来越高，很多儿童很早就开始对着电子设备，视力受损厉害，导致近视，甚至是高度近视。

近年来，我国青少年近视率不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。国家卫健委2019年4月发布的数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，高三年级高度近视（近视度数超过600度）的人数在近视总数中占比达到21.9%。

高度近视的原因有很多，大多是因为眼轴过长造成的。患者用眼后更加容易疲劳、眼酸，如果长时间近距离工作或学习后导致眼睛超负荷的，还可能引起近视度数的加深，进而引发更多的并发症：高度近视患者视网膜脱离风险比正常人高30倍以上；还有引起黄斑病变的风险，而黄斑病变对视力损害严重，目前没有有效的治疗办法；近视眼患者得白内障和青光眼的几率也比正常人高几十倍。

那么，对于已经是高度近视或高度近视伴有散光的患者来说，应该如何保护自己的眼睛呢？主要注意以下几点：

首先，严格控制用眼的时间，尤其是近距离用眼的时间。成年人建议用眼40分钟休息5~10分钟，未成年人高度近视要更加重视，用眼20~30分钟建议休息5分钟及以上，年龄越小越要严格控制。

第二，注意用眼的距离和姿势：眼睛离物体或屏幕40cm或者以上，电脑屏幕略位于眼睛水平位置的下方；用眼姿势保持端正，歪着头看东西容易导致近视度数加深。

第三，注意用眼习惯及卫生。对于散光患者而言，不要一直用某一个眼位看东西，不要一直盯着手机看，也不要经常用手揉眼，否则可能导致散光加重。

第四，尽量不出门，有异常及时就诊。对于高度近视眼尤其眼轴特别长的，要定期行屈光度数和眼睛健康检查，出现问题要及时就诊。

本文由天津市宝坻区人民医院眼科副主任医师贺玮进行科学性把关。