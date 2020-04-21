中国“白衣天使”赢得世人尊重

又一批“白衣天使”出征海外！4月18日，一支包含8名成员的中国抗疫医疗专家组抵达马来西亚。作为中国政府向海外第13个国家援助的第15批抗疫医疗专家组，他们将为马来西亚带去中国专家宝贵的抗疫经验，带去中国人民浓浓的真情关切。

2020年春天，中国医疗专家注定要被世界铭记。新冠肺炎疫情肆虐全球。面对来势汹汹的新冠病毒，面对全球医疗资源告急的紧张局面，中国医疗专家用医术阻击疫情，用行动赢得尊重，用大爱温暖世界。

在中国抗疫医疗专家组援助海外的过程中，不少场面走红网络：塞尔维亚总统武契奇在迎接中国抗疫医疗专家组时，不仅同每一位专家组成员行“肘礼”，还深情亲吻五星红旗；委内瑞拉总统马杜罗以一个中式抱拳，向中国援委抗疫医疗专家致以崇高敬意；柬埔寨的一群年轻人，抱着熊猫玩偶，用中国电影《刘三姐》中的经典旋律，向中国援柬的“医生天使们”献上最用心用情的礼物；在海外社交媒体上，意大利《共和国报》将主页封面换成中国医护人员的照片……

“白衣天使”医者仁心的舍身忘我，送去中国温暖。春节前夕，新冠肺炎疫情突如其来。疫情便是召集令，疫情便是冲锋号。无数中国医护人员，在万家团圆的时刻，辞亲离家，奔赴战疫一线，与时间赛跑，与病魔抗争。他们用热血和汗水，筑起了一道全面阻击疫情的坚固长城；用专业和精诚，积累了丰富的第一手战疫经验。一份份请战书，一个个“逆行”身影，一张张布满勒痕的面孔，不仅让中国人泪流满面，也让世界由衷赞叹“他们是真正的英雄”。正是因为无数 “白衣天使”的日夜奋战，无数生命得以摆脱死亡威胁，中国疫情形势得到有效控制。

“白衣天使”跨越国界的大爱无疆，赢得世界尊重。疫情在全球多国多点暴发后，中国在做好国内疫情防控的同时，迅速派遣多批次医疗专家组驰援海外。这些医疗专家都是从国内战疫火线上抽调出来的精锐力量。而他们去的地方多是疫情严重且医疗资源紧缺的国家。在海外，他们深入当地医院和社区，分享中国抗疫经验，为当地疫情防治提供建议和指导。这份人道主义情怀怎能不令人动容？

德不近佛者，才不近仙者，不可以为医。一批又一批中国医疗专家组援助海外抗击新冠肺炎疫情，展现了中国的大国担当，也诠释了人类命运共同体理念的时代内涵。

对所有援外的中国抗疫医疗专家而言，这也是一份宝贵的精神传承。医疗援外是中国国际人道主义救援的传统项目之一。今年是中国派遣援外医疗队的第57个年头。从1963年至今，一批又一批的中国医疗队凭借精湛的医术和高尚的医德，赢得了各受援国政府和人民的高度赞扬。近年来，每当发展中国家出现公共卫生安全危机，中国医疗队都会挺身而出、驰援海外，用实际行动铸就了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神！

病毒无情人有情。对许多身处疫情威胁的人来说，中国医疗专家组带去的不仅是援助和经验，更是信心和勇气。人类终将战胜病毒，“至暗时刻”终将过去。人们不会忘记：当疫情的狂风骤雨袭来，无数中国“白衣天使”披坚执锐、勇往直前，为生命挡风遮雨，为世界守护安宁。