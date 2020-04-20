高尿酸血症日：诊断标准男女有别 定期体检勿轻视

今天是“高尿酸血症日”，请大家牢记高尿酸血症的诊断标准：男性高于420μmol/L，女性高于360umol/L，当发现血尿酸高出正常值时，就应积极干预。

因为不控制高尿酸会给我们带来一系列的“麻烦”，过多的尿酸结晶会沉积到关节，引起痛风性关节炎；会沉积到肾脏引发痛风性肾病；会刺激血管壁加重动脉硬化，加重高血压、冠心病的病情；会刺激胰腺B细胞而诱发或加重糖尿病或引起代谢紊乱等其他问题。

那我们在平时的生活中应该注意哪些方面呢？

控制饮食：以低嘌呤饮食为原则，特别要避免动物内脏、海鲜，多吃低嘌呤的新鲜蔬菜、水果（豆类适量），还有一些食物例如黄花菜、百合、樱桃等，它们能促进尿酸的排泄作用，可以适量食用。要避免酒精饮料，尤其是啤酒，可以选择苏打水等有助于平衡体内酸碱度的饮品。

多饮水：每日饮水量1.5升以上，保证每日尿量达2000-2500ml, 增加尿酸排泄。

坚持运动：控制体重，减轻身体负担。

另外，戒烟也是一个重要的方面。

需要提醒的是，因为在高尿酸血症初期，身体并没有明显的不适症状，所以大家一定要定期体检，如果发现血尿酸高出正常值，务必到正规医院进行检查，在医生指导下用药，对症治疗，以免延误病情。

（北京中医药大学东方医院内分泌科 胡浩 审核 谢培凤）