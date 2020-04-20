葡萄牙缘何抗疫成绩亮眼

葡萄牙卫生部长玛尔塔·特米多18日表示，经过一个多月的努力，葡萄牙新冠疫情高峰已经过去，隔离政策取得明显效果，没有出现灾难性局面。葡总统德索萨日前也称赞葡萄牙在这次抗疫中创造了“奇迹”。

此间专家和分析人士认为，葡萄牙在这次抗疫大考中能交出一份相对满意的答卷，得益于政府及时、迅速、果断采取行动，也得益于广大民众积极配合。

葡萄牙记者杜尔塞·萨尔泽达斯认为，面对疫情，葡萄牙行动非常迅速。3月2日葡萄牙出现首例确诊病例后，政府就及时建议采取隔离政策；3月12日宣布所有中小学停课，13日宣布进入“戒备状态”；3月18日宣布进入“国家紧急状态”。

葡萄牙在紧急状态下采取的各项措施收到成效。据特米多公布的数据，目前葡萄牙疫情的基本传染数只有0.91，也就是说每个确诊病例传播不足一个人。在传染病疫情中，如果基本传染数持续低于1，疫情就会逐渐消散。

葡卫生部表示疫情高峰已经过去。经济分析人士若泽·费雷拉认为，这源于卓有成效的隔离政策和民众的理性应对。德索萨曾表示，这是“全体国民共同努力、自我奉献”的结果。

其实，葡萄牙医疗系统也曾面临巨大压力。根据世界卫生组织18日发布的数据，葡萄牙累计确诊病例19022例。葡卫生部的数据显示，疫情高峰出现在3月23日至25日，当时病例数日增幅曾高达28.75%。在病例增加的高峰期，葡医疗系统及时采取分级诊治措施，没有像欧洲某些地区的医疗系统那样出现崩溃局面。

具体来说，在葡萄牙，疑似病例可通过医疗系统24小时热线电话预约检测；而对于确诊病例，轻症患者由城市健康中心负责居家隔离，重症患者入院治疗，高危患者接受重症监护特别救治。截至18日，葡萄牙全国共有1253名重症患者住院，其中只有228人住进重症监护病房。

相关做法有效缓解了医疗系统承受的压力，大幅降低了重症患者的病亡率，确保了医疗系统的正常运转。根据葡国家卫生总局统计，截至4月17日，葡萄牙新冠疫情病亡率为约3%，大大低于葡卫生部初期预估的7.8%。

根据当地专家的分析，葡萄牙疫情没有出现灾难局面的有利因素还包括：疫情发生时葡萄牙正处于旅游淡季，没有太多的外来输入性病例；地理位置在欧洲相对偏远等。

新华社记者 温新年 赵丹亮

（据新华社里斯本4月18日电）