英雄归来——北京瑶医医院举办援鄂医疗队凯旋欢迎仪式暨表彰大会

4月17日下午，北京瑶医医院援鄂医疗队21名队员结束隔离， “北京瑶医医院援鄂医疗队凯旋欢迎仪式暨表彰大会”在北京瑶医医院举行，医院授予21名队员 “最美逆行者”荣誉称号和奖杯。

“在这场战疫中，你们冒着生命危险到了疫情最严重的地方，你们用爱心乃至生命为国家为武汉做了巨大的贡献。”丰台区副区长张婕致表彰辞时说。

中国民族医药协会会长葛忠兴在致辞中说道：“你们是一支知难而上的医疗队，你们是一支无私奉献的医疗队，你们是民族医药的骄傲。”

民建中央办公厅主任金丹华谨代表民建中央向北京瑶医医院援鄂医疗队全体成员表示热烈的欢迎和慰问。他说：“你们不负嘱托、不辱使命，夜以继日地奋战在抗疫主战场、救治最前线，圆满完成支援武汉疫情防控医疗救治任务，用行动践行了出征时的誓言，展现出了瑶医医务工作者的良好作风、精湛医术。”

“这是一场没有旁观者的战争。每位队员在病房中的时间都超过10个小时，从没人叫过苦累。我们只有一个信念，救人！多救一个是一个！ ” 本次驰援武汉医疗队队长、北京瑶医医院院长覃迅云说。

北京瑶医医院援鄂医疗队王少朋、杨桐、韩杰等讲述了他们在武汉市红十字会医院战“疫”的感人经历，讲述了援助工作的体会、见闻、感受、收获。

据了解，2月14日，北京瑶医医院接到武汉红十字会医院发来的紧急支援请求函，在中国民族医药协会、中国非公医疗机构协会的组织下，在国家民委、国家中医药管理局、民建中央、北京市中医局、丰台区政府等部门的大力支持下，紧急出征。