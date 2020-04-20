彰显珍视生命的人性之美

这是全球战疫的关键时刻，理当让人性的光辉照亮携手奋战之路，激励共同捍卫生命的力量，拥抱人类赢得最终胜利的希望

应对新冠肺炎疫情，需要凝聚人类共同的力量。中国的实践让世界看到，14亿中国人民同舟共济，众志成城，守望相助，形成了联防联控、群防群控的强大力量，彰显了打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的伟力。在这钢铁般意志和力量的背后，绽放着中国人民珍视生命、护佑生命的人性之美。人民至上、生命至上，感天动地，温暖人心。

应收尽收、应治尽治、应检尽检、愿检尽检……秉持人类命运共同体理念，必然珍视每一个人的生命，竭尽一切可能对每一个受到新冠病毒侵袭的生命做到不抛弃、不放弃。始终把生命安全和身体健康放在第一位，是支撑全体中国人民勠力同心、与疫情顽强斗争的共同信念，也鼓舞、激励着全体医护人员并肩作战，与病毒决斗，与死神搏斗，取得来之不易的防控成绩。湖北新冠肺炎重症、危重症患者从最高峰时的1万多例降至两位数，湖北已有3600多位80岁以上新冠肺炎患者被治愈。其中，武汉已治愈7位百岁以上老人，年龄最大的108岁，80岁以上高龄患者救治成功率近70%。这是医护人员不负生命之托、拼尽全力搏出来的奇迹。

中国大地上的这场人民战争，处处可见中国人民无私奉献、勇敢付出，为护佑生命接力，为拯救生命疾驰。病人之病、忧人之忧，传统美德激励善举，博爱情怀托举众生。数据显示，1月20日以来，参与疫情防控的注册志愿者达361万人，记录志愿服务时间达1.16亿小时。联合国志愿人员组织全球执行协调员奥利维尔·亚当专门发表声明，致敬包括近50万名青年志愿者在内的参加抗击疫情的中国志愿者和志愿服务组织，认为他们的不懈努力全面体现了奉献、责任和主人翁精神，是对志愿服务精神的完美诠释。

打好疫情防控全球阻击战，需要国际社会成员讲大局、识大体，充分认识新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战，是一场人类公共卫生安全危机，更需要各国秉持人类命运共同体理念，对本国和全球各国人民生命安全和身体健康负责，采取积极有效的真行动，各尽所能，各展其长。

珍视生命的共同价值理念，把中国与世界紧密联系在了一起。迄今，中国已向亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的17个国家派出近200人次医疗专家，并与全世界绝大多数国家分享了疫情防控经验。在伊拉克，中国医疗专家组感叹“无论走到哪里，都会有人主动和我们合影，从他们每个人脸上洋溢的笑容中能感受到对我们最真挚的欢迎”；在塞尔维亚，中国医疗专家组足迹几乎覆盖所有出现疫情的地区，并在塞方的要求下一再延长援助计划；在老挝，中国专家启程回国前再次到病房看望患者，患者们纷纷竖起大拇指……这种携手抗疫的务实行动，诠释出真善美的力量，展现出各国人民基于人类命运共同体认同的共情和大爱。

新冠肺炎疫情依然在全球范围快速蔓延，需要国际社会成员珍视生命、团结合作、守望相助。这是全球战疫的关键时刻，理当让人性的光辉照亮携手奋战之路，激励共同捍卫生命的力量，拥抱人类赢得最终胜利的希望。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 03 版）