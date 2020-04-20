中国积极向海外分享一线战“疫”临床经验

授人以鱼不如授人以渔。战“疫”至今，中国一线医护人员积累了丰富实战经验。近期，海外求助日增，中国以最大诚意频频向海外分享一线临床经验，为世界携手战“疫”增添信心和力量。

心脏疾病患者遭遇新冠肺炎袭击如何确诊？感染新冠病毒的心血管急危重症患者如何救治？前不久，凝结了北京协和医院22名专家一线救治经验的文章登上国际心脏病学期刊《欧洲心脏杂志》。该杂志特别以《北京协和医院在新冠肺炎流行期间的急性心肌梗死救治建议》为标题，向国际同行提供疫情期间心血管急危重症救治“路线图”。

无独有偶。4月9日，国际学术期刊《新英格兰医学杂志》刊登了该院武汉战“疫”的另一新发现。文章提示国际医学同行新冠肺炎患者会出现多种高滴度抗磷脂抗体临床现象，而患者自身免疫紊乱与凝血异常、血栓事件发生密切相关。

上述两项新发现的文章通讯作者之一、北京协和医院党委书记张抒扬介绍，在驰援武汉救治新冠肺炎患者、特别是危重症患者的过程中，团队遇到许多新问题，在反复论证中摸索出一些有效救治方案。

例如，新冠肺炎会对心脏病患者造成“二重打击”，导致传染病与心脏疾病混杂，处理棘手，病亡率增加。对此，在最新发表的文章中，团队建议，医疗机构需建立多学科团队协作体系，对于急性ST段抬高型心肌梗死，应最大程度遵循“挽救心肌、争分夺秒”原则，在保护医务人员及其他患者安全的前提下，首选急诊静脉溶栓；而对于非ST段抬高型心肌梗死，应首先尽快评估患者有无新冠肺炎，在等待结果期间根据患者冠心病危险分层决定下一步治疗策略。

随着中国战“疫”成效不断得到国际认可，向中国“取经”的需求越来越多，各层面、各救治主体纷纷结合所长向世界贡献“治本之方”。

国家卫生健康委先后发布七版诊疗方案；中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组多次走访塞方医院和检测部门给出具体防控建议；钟南山院士等中国专家参加视频会，向德国、意大利、英国、罗马尼亚等国分享诊疗方案及医护人员防护经验……

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在目前这个艰难时期，携手互助是各国都应遵循的关键原则，中国朋友在克服了本国疫情高峰后，正竭尽全力帮助其他国家。尼日利亚外长奥尼亚马表示，中国政府展现了国际团结与合作，中国向全世界提供许多非常重要的数据信息，向包括非洲国家在内的许多国家提供设备和技术支持，这非常宝贵，值得称赞。世界卫生组织驻华代表高力表示，中国经验可以为其他国家所借鉴。

国家卫生健康委国际司监察专员李明柱介绍，目前，中国已经建立了新冠肺炎疫情网上知识中心，汇总了最新版诊疗方案、防控策略和救治建议，“这些都是我们在实践中探索和总结出来的，经受了实战考验，中国将继续毫无保留地向所有国家开放。”（据新华社 记者王琳琳）