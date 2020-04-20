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世卫组织：新冠确诊病例男女各半

2020年04月20日08:29 来源：中国妇女报

　　世界卫生组织在18日发布的新冠疫情每日形势报告中说，对全球各地通过标准化表格报告的70多万个确诊病例进行的统计分析显示，男女患者几乎各占一半，年龄中位数为51岁。

　　世卫组织介绍，截至4月13日，收到了来自113个国家和地区以及3个国际交通工具通过标准化表格报告的确诊病例747546例，约占当时全球确诊病例总数的44%。

　　对这些病例数据的分析显示，男女比例为1.03比1，几乎各占一半；患者总体年龄中位数为51岁，其中男性患者年龄中位数为52岁，女性患者年龄中位数为50岁。

　　但是男女比例在不同年龄段有区别。在60至79岁年龄段中男性明显多于女性，其中60岁至69岁年龄段男女比例为1.27比1，70至79岁年龄段男女比例为1.34比1。女性较多的两个年龄段是20岁至29岁、80岁以上，男女比例分别为0.85比1和0.78比1。

　　统计还显示，2月24日以来，确诊病例中20岁至39岁患者占比扩大，60岁以上患者比例缩小。世卫组织同时提醒，上述病例数据主要来自欧美，目前通过标准化表格报告的病例数据中来自美国、意大利和德国的病例占了74%，因此相关分析结果不一定能代表全球整体情况。（据新华社 记者沈忠浩）

(责编：许心怡、许晓华)


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