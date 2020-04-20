慢性乙肝、宫颈癌如何预防？ 专家解疫情期间疫苗接种困惑

自新冠疫情发生以来，民众对疫苗的关注度空前提升。中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所流行病学研究室主任赵方辉近日在第26个全国肿瘤防治宣传周媒体沟通会上指出，作为预防传染病的主要措施，疫苗对于癌症的预防发挥着重要作用。以乙肝和宫颈癌为例，这两大癌症已经被证实可以通过疫苗接种得到有效预防，但由于各种认知误区，中国疫苗接种的现状并不乐观。疫情期间，不少民众对疫苗接种也存在一些困惑。

4月15—21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“防治共同行动”。日前，国家卫生健康委发布的《癌症防治核心信息及知识要点》明确指出，癌症是可以预防的，通过保持个人卫生和健康生活方式、接种疫苗(如肝炎病毒疫苗、人乳头瘤病毒疫苗)可以避免感染相关的细菌和病毒，从而预防癌症的发生。然而当前，大众在疫苗接种方面还存在诸如“一次接种，终身获益”、“儿童没有接种的必要”等很多认知误区。

据介绍，慢性乙型肝炎病毒感染是中国肝癌的主要病因，约85%的肝细胞癌患者携带乙型肝炎病毒感染标志。慢乙肝虽然很难治愈，但是很好控制、预防。迄今为止，接种乙肝疫苗仍是预防HBV感染的最有效方法。目前，中国在新生儿及儿童乙肝免疫接种方面取得了瞩目成就，低龄幼儿发病率很低，但20-40岁的中青年乙肝发病率相对较高，相关研究显示：5岁以下的低龄儿童发病率很低；但儿童和青少年随着年龄增长，乙肝发病率有所递增。

上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科主任医师许洁表示：“现阶段我国免疫策略是保持新生儿优先接种乙肝疫苗，同时在儿童当中进行查漏补种，并且把目光放到了成年人身上。考虑到我们国家慢性乙肝的流行率实际上仍然比较高，提升公众对于成人免疫的正确认知十分必要。”

作为高发恶性肿瘤，宫颈癌的发病率和死亡率在中国女性生殖系统恶性肿瘤中居于第一位。世界卫生组织(WHO)立场文件明确指出，将9-14岁未发生性行为的女孩作为首要接种对象，免疫接种策略应优先保证该人群的高接种率。

针对在疫情期间，民众对一些地方疫苗紧张或者接种延迟的担忧，中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授表示，宫颈癌疫苗接种应优先9-14岁女生，并且不需要纠结于“价”数，“高危型HPV-16和HPV-18是全球最常见的HPV基因型，约占所有侵袭性宫颈癌病例的70%以上。目前我国已上市的三种宫颈癌(二价、四价、九价)疫苗在免疫原性，预防16型、18型HPV相关宫颈癌的效力和效果方面无差别，都可预防大多数的宫颈癌，其中进口二价疫苗采用了创新佐剂系统，能够提高免疫预防的效果，产生比较高的抗体。预防宫颈癌，年龄越小、越早接种越好，当务之急是，家长应改变认知，尽早为适龄孩子接种宫颈癌疫苗，尽早受益。”

专家强调，疫苗接种时，第二针即使延迟了几个月，与第三针接种时间也要保持一定的间隔，避免接种过度密集。(记者 李亚南)