“健康宝”如何获得“未见异常”状态

第86场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日举行，北京市经信局副局长潘锋在会上介绍，依托国家政务服务平台，北京健康宝在原有功能基础上，拓展完成了京津冀往返通行及商务出行等功能。近14日驻留地为京津冀低风险地区的人员，且不属于国家或本市卫健部门掌握的确诊、疑似、密接、无症状感染人员，及不在我市居家或集中隔离的人员，可获得“未见异常”健康状态。

近14日驻留京津冀低风险地区人员

可获“未见异常”状态

潘锋解释，这意味着在天津、河北全区域的低风险地区连续驻留满14天的人员，以及本市往返天津、河北低风险地区的人员，进京后打开“健康宝”，在弹窗提示页面点击“继续”，通过查询国家政务服务平台进行行程记录及风险地区验证，即可获得“未见异常”健康状态。

此外，天津、河北以外省市低风险地区来京出差人员，按照本市酒店入住管理的相关措施，持有7日内核酸检测阴性证明，或在酒店进行核酸检测呈阴性并接受酒店健康管理，入住酒店后，依据酒店入住登记信息，可通过“健康宝”申请健康状态；获得“未见异常”健康状态的，入住酒店期间，可凭此在多场景有效使用。本市出差低风险地区的返京人员如果入住酒店，参照来京出差人员管理。上述人员办理离店手续后，满足相关要求的，继续获得“未见异常”健康状态；否则弹窗提示。

在外防输入、服务入境进京方面，按照本市现行防疫政策，对已纳入社区管理的入境人员，“健康宝”将根据社区提供的入境人员数据给予相应状态，符合解除隔离的入境人员将获取“未见异常”健康状态；未纳入社区管理的，“健康宝”对于符合集中隔离期满且当日或次日直接进京的入境人员，给予“未见异常”健康状态；其余入境人员，则给予弹窗状态。如遇状态不符的，可以主动联系卫生健康部门或所在社区。

潘锋介绍，根据五部门“通告”，“健康宝”将在进出公共场所，乘坐公共交通工具，进出社区、村等开展复工复产活动中发挥更大的支撑作用，也将成为本市防疫必不可少的工具。潘锋表示，没有用过“北京健康宝”的，建议尽快提前在微信或支付宝中搜索“北京健康宝”小程序，输入姓名和身份证号，扫脸后通过后台数据比对，生成好健康状态，避免首次使用在户外摘口罩的风险。对于使用过的，由于健康宝后台每天进行动态数据更新，所以建议每天早上出门前完成查询，避免高峰人多时网络拥堵，造成使用等待等不便。具体操作可以关注“首都之窗”网站，获取“健康宝”使用指南。

“健康宝”社区数据已做到实时更新

针对北京健康宝的健康状态更新不及时的问题，潘锋回应，健康宝后台数据来源于卫生健康、公安、边检、社区、民航、铁路等多领域。因多部门数据更新、多节点工作部署需要一定的时间，可能出现部分人员“健康宝”状态更新延迟的情况，“希望大家理解，耐心等待一两天即可获得相应状态。同时，我们也在努力协调相关部门，尽量提升数据更新频率。”以社区数据为例，目前已经可以做到准实时更新。

社区工作人员通过“京心相助”为居家隔离人员解除隔离状态后，四小时左右重新登录健康宝，即可获得最新健康状态。

14天到访地查询

须停留4小时以上才有效

针对填写过去14天到访地经常“核验失败”的问题，潘锋介绍，“健康宝”一直坚持“个人信息最小化采集”，由于14天行程信息属于个人隐私，因此“健康宝”并不会直接获取此类信息，需要将自己的行程轨迹提交至国家平台进行比对。

如果不确认自己过去14天的行程轨迹，国家政务服务平台信息查询页面底端提供了查询服务。可以在填写前按页面引导进行查询，即可获取14天内停留4小时以上的地市，正确填写提交，即可获得相应状态。

文/本报记者 李泽伟 武文娟

重点

市城管执法局

企业符合复工要求 无须签疫情防控责任书

在昨天进行的发布会上，市城管执法局副局长温天武介绍，根据市城管执法局等五部门联合印发的《关于做好复工复产疫情防控常态化工作的通告》的新要求，城管执法部门将开展对商务楼宇、商场、餐馆“三类场所”的常态化防疫管控，推进生产生活秩序全面恢复。

温天武介绍，自开展疫情防控工作以来，截至4月15日，全市城管执法队伍累计执法公示并督促整改“三类场所”问题单位3574家,相关问题均已及时处理解决。

他表示，此次发布的《通告》坚持精准防控、科学防控，立足于一手抓疫情防控、一手抓复工复产，对疫情防控举措进行了优化完善,更好促进复工复产。

在减少重复性防控工作方面，对于商务楼宇、商场、园区等综合性场所，有统一的物业单位，且物业单位已经严格落实各项疫情防控措施，对入驻复工复产单位无须做“重复性”防控工作要求，如重复制订防控方案、访客登记、体温监测等。对于符合复工复产条件的单位，在复工复产前、后无须与相关部门或管理单位签订疫情防控责任书、承诺书等文件。

下一步，城管执法部门将重点对“三类场所”开展常态化防疫管控，科学确定执法检查频次，避免因执法检查频次过多影响复工复产。强化疫情防控与生活垃圾分类、燃气安全、市容环境秩序等日常工作的有机结合，在检查餐馆食堂疫情防控工作的同时一并将燃气安全、垃圾分类、门前三包等工作作为检查重点。为加强对本市高三、初三等部分年级复课的保障，近期城管执法部门将会同市场监管等重点加强对学校周边小餐馆、小超市、小食品店的检查力度，坚决纠正、制止人员聚集等不落实疫情防控措施的行为。

通州区

指导复产企业576家 覆盖10万人次

在昨天进行的发布会上，通州区副区长董明慧介绍，通州区以抓爱国卫生运动促进疫情防控措施落实落细落地，从宣传引导、清洁家园、环境整治等方面打出组合拳。截至目前全区已连续59天无新增确诊病例。

她介绍，今年疫情发生后，通州区以落实属地、部门、单位和个人的“四方责任”为统领，建立联防体系，突出公共场所、公共交通工具以及环卫设施等重点部位的清洁和消毒，卫生健康、环境等部门组织专业人员成立60支小分队，深入企业、工地指导健康监测、环境管理和人员防护等工作，助力复工复产。此外，还通过购买服务方式，组织专业消杀公司以公共绿地、居民社区、农贸市场、垃圾中转站等区域为重点开展病媒生物防制工作。针对老旧小区、城中村、城乡接合部等薄弱环节，各乡镇街道组织物业、志愿者积极开展生活环境整治，及时清理堆积杂物、陈旧垃圾，消除卫生死角，每日对各社区村、楼道、电梯等公共区域进行预防性消毒。截至目前，累计派出专业人员2000余人次，监督指导复工工程481项，复产企业576家，覆盖人员10万人次。

通州区还围绕“防疫有我，爱卫同行”的主题，将爱国卫生运动、党员回社区报到和新时代文明实践活动相结合，以4月4日全区集中活动日为契机，4月5日至18日以市、区领导干部、全区在职党员、志愿者以及副中心“新家人”——市级机关党员干部为主体，开展全区城乡环境卫生整治。截至目前，全区出动20余万人次，志愿者近5万名，在职党员5万余名，清理各类垃圾15万吨，处理孳生地3万余处，重点部位消杀近245万平方米。（记者 李泽伟 武文娟）